Tras varios idas y vueltas, Boca vendió a "Changuito" Zeballos y jugará en Italia

Antes de que quedara libre de su contrato, la dirigencia de Boca cerró la venta del extremo al fútbol europeo. Conocé los detalles.

El delantero Exequiel "Changuito" Zeballos finalmente dejará Boca y se convertirá en nuevo jugador del Monza de la Serie A , luego de que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme aceptara la oferta del equipo italiano.

Tras intensas negociaciones, ambas instituciones alcanzaron un acuerdo verbal definitivo sobre las cifras de la operación: el conjunto italiano desembolsará 4 millones de euros a cambio del 60% del pase del delantero de 24 años . Con este esquema, la entidad "Xeneize" conservará un 40% de la ficha de cara a una futura venta.

Formado en las divisiones inferiores del club, el talentoso delantero nacido en La Banda, Santiago del Estero , debutó en la primera de Boca el 29 de noviembre de 2020, en la Bombonera, en un triunfo ante Newell's por 2 a 0 con sendos goles de Edwin Cardona.

A lo largo de su ciclo en Boca, disputó un total de 115 partidos oficiales , convirtió 12 goles y repartió 10 asistencias , además de conquistar 4 títulos locales , ya que se consagró campeón de la Copa de la Liga 2020, la Copa Argentina 2019-2020, Copa de la Liga Profesional 2022 y Liga Profesional de Fútbol de ese mismo año.

Su trayectoria en el club estuvo profundamente marcada por su capacidad de sobreponerse a las adversidades. El 10 de agosto de 2022, en el estadio Padre Ernesto Martearena, de Salta, sufrió una grave fractura de tibia en un cruce por Copa Argentina ante Agropecuario de la ciudad de Carlos Casares. En ese partido el defensor central Milton Leyendeker le cometió una violenta infracción sobre la banda a los pocos minutos de iniciado el encuentro y fue expulsado. Ese partido lo ganó Boca 1 a 0 con gol de Guillermo "Pol" Fernández y avanzó a los cuartos de final del torneo.

Posteriormente, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla derecha el domingo 8 de octubre de 2023. Fue en el estadio Julio César Villagra (El Gigante de Alberdi) en Córdoba en un partido por la fecha 8 de la Copa de la Liga Profesional, cuando Boca perdía 4 a 3 con Belgrano e ingresó a los 9 minutos del segundo tiempo para buscar el empate. Tan solo nueve minutos después (tras dar una asistencia a Miguel Merentiel), pisó mal al disputar una pelota sobre la banda derecha y debió retirarse del campo de juego desconsolado y entre lágrimas.

Luego se recuperó, volvió a las canchas, y en el recuerdo reciente de los hinchas xeneizes quedará grabado a fuego su gran desempeño en el Superclásico disputado en La Bombonera en noviembre de 2025. En aquella victoria por 2-0 frente a River, Zeballos fue la gran figura del encuentro: anotó el gol que abrió el marcador tras capitalizar un rebote en el área chica frente a Franco Armani y, minutos más tarde, asistió a Miguel Merentiel para sellar el triunfo.

En los primeros meses de 2026, la dirigencia buscó extender el contrato de Zeballos para blindarlo. Sin embargo, existían diferencias clave: el entorno del futbolista pedía uno de menor duración y una cláusula de rescisión baja para facilitar una futura transferencia al fútbol europeo, mientras que el club pretendía un vínculo a largo plazo con un blindaje económico mayor.

Ante la negativa o dilación del jugador para firmar la extensión contractual en las condiciones propuestas, la comisión directiva aplicó su política institucional de apartar del equipo titular a los futbolistas próximos a quedar libres. Debido a este desgaste en las negociaciones, Zeballos fue relegado del primer equipo y pasó a entrenar de manera diferenciada a contraturno durante varios meses.

A Exequiel Zeballos le quedaban únicamente 4 meses de contrato (el vínculo vencía el 31 de diciembre de 2026). Al haber ingresado en los últimos seis meses de su vínculo (período que comenzó el 1° de julio de 2026), el delantero ya estaba habilitado para firmar un precontrato con cualquier club e irse en condición de agente libre al finalizar el año.

Esta urgencia contractual fue el detonante para que Boca acelerara la búsqueda de una salida negociada y aceptara la oferta económica de Europa (como la propuesta del Monza), evitando así que el jugador se marchara sin dejar ingresos a las arcas de la institución.