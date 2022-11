Feroz crítica de Zico a Messi: "Es un capitán que no habla"

”Él es así. Argentina puede estar ganando 4-0, perdiendo 2-1, 6-0 y él seguirá haciendo su juego, no se va a desviar de su camino. No llamará a nadie, no le gritará a nadie. Es un capitán que no habla con nadie, no le sale”, comenzó su relato.

“En ese momento es cuando el máximo representante de un equipo tiene que ponerse el balón bajo el brazo. Creo que le falta liderazgo. Lleva la cinta de capitán solo porque es Messi”, disparó Zico, baluarte de la Verdeamarela entre los años 1976 y 1986.

Prosiguiendo con su discurso, el brasileño añadió: “Cuando yo era capitán de mi equipo, tenía casi 30 años y ya tenía cierto control en los demás jugadores. Tenés que unirte, retar al compañero. Y no es la característica de Messi. Recuerdo un partido del Barcelona donde perdían por cuatro contra el Liverpool y quedaron eliminados”.