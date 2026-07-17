Quién es Slavko Vincic, el árbitro de la final Argentina-España que quedó envuelto en un escándalo por drogas y prostitución

La FIFA designó al esloveno para dirigir el partido decisivo del Mundial 2026. En 2020 fue demorado durante un operativo contra una red de prostitución y narcotráfico, aunque luego quedó desvinculado de la investigación.

El árbitro esloveno Slavko Vincic fue designado para dirigir la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, que se disputará este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Más allá de su extensa trayectoria internacional, el juez europeo también arrastra un episodio extradeportivo que en su momento generó un fuerte impacto.

Vincic, de 46 años, ya tiene un antecedente con la "Scaloneta ": fue el encargado de impartir justicia en la derrota por 2-1 frente a Arabia Saudita en el debut de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, uno de los hechos más recordados de su carrera ocurrió en 2020, cuando fue detenido durante un operativo policial vinculado a una investigación por prostitución, narcotráfico y tenencia de armas.

En el plano deportivo, el esloveno es uno de los árbitros de mayor prestigio de Europa. Es internacional desde 2010 y dirigió encuentros de máxima exigencia, entre ellos la semifinal de la Nations League 2023 entre España e Italia y la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

En mayo de 2020, Vincic fue demorado durante un operativo realizado en una cabaña de Bijeljina, en Bosnia y Herzegovina. En el procedimiento, la Policía investigaba una presunta red de prostitución y tráfico de drogas, y secuestró nueve mujeres, 26 hombres, 14 paquetes de cocaína, diez armas de fuego, tres chalecos antibalas y más de 10.000 euros en efectivo.

En 2020, Vincic se encontraba en una cabaña en Bijeljina, Bosnia y Herzegovina, cuando fue arrestado.

Aunque su presencia en el lugar generó una fuerte repercusión internacional, el árbitro negó haber tenido cualquier tipo de vínculo con la organización investigada. "No tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la Policía y sucedió lo que sucedió", declaró tras recuperar la libertad.

De acuerdo con la investigación, Vincic compartía la mesa con Tijana Maksimovic, señalada como una de las presuntas líderes de la red, circunstancia que motivó que quedara inicialmente involucrado en el operativo.

Posteriormente, el árbitro recibió el respaldo de la Federación de Fútbol de Eslovenia, que calificó el episodio como un "malentendido" y sostuvo que el colegiado simplemente había estado "en el lugar equivocado en el momento equivocado". Tras el cierre de la investigación sobre su situación, continuó dirigiendo con normalidad y consolidó su carrera en las principales competencias internacionales.

La FIFA confirmó al árbitro de la final Argentina-España: quién es y cómo llega al partido decisivo

La FIFA confirmó este jueves que Slavko Vincic será el árbitro principal de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se jugará este domingo desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El esloveno estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic como árbitros asistentes, mientras que completarán la terna otros oficiales designados por el organismo.

Considerado el árbitro más destacado de Eslovenia, Vincic es juez FIFA desde 2010 y acumula una amplia experiencia en torneos internacionales. Entre sus designaciones más importantes figuran la semifinal de la Nations League 2023 entre España e Italia y la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

La final del domingo será su sexto partido en una Copa del Mundo. En Qatar 2022 dirigió los encuentros entre Argentina y Arabia Saudita, y Gales frente a Inglaterra. En el Mundial 2026 también estuvo al frente de los cruces Brasil-Marruecos, Jordania-Argelia y México-Ecuador. Hasta el momento, registra 15 tarjetas amarillas y una expulsión en sus actuaciones mundialistas.