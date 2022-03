Scaloni, entre la alegría por la clasificación y la bronca con el árbitro brasileño

Scaloni puso énfasis en el factor climático de Guayaquil: "Prácticamente no se podía jugar al fútbol por el calor. Ellos no tuvieron situaciones de gol hasta el último minuto; las condiciones no daban para mucho".

"En el primer tiempo hicimos un buen partido. En el segundo, ellos empujaron más, pero sin chances hasta la última jugada", señaló Scaloni sobre el empate agónico de Ecuador que estiró a 31 los partidos sin derrotas de su equipo para alcanzar el récord del seleccionado de Alfio Basile entre 1991 y 1993.

"Fue una fecha muy difícil, por las lesiones y las sanciones. Llegamos con algunos jugadores justos. Hoy (Germán) Pezzella salió del banco porque tuvo fiebre, (Joaquín) Correa también y (Ángel) Di María no estaba en condiciones. Agradezco el esfuerzo de todos y el equipo no se resiente entre quien entre", apuntó Scaloni.

Scaloni criticó la actuación del árbitro

El entrenador criticó la actuación del árbitro brasileño Raphael Claus al asegurar que la misma "es muy difícil explicar", a la vez que remarcó que le pareció "lamentable" que el juez "no haya ido a ver la jugada" en la que terminó lastimado Alexis Mac Allister.

"Es muy difícil explicar la actuación del árbitro", comenzó diciendo el técnico argentino, tras lo cual añadió: "Acabo de ver la jugada de Mac Allister y me parece lamentable que no la haya ido a ver al VAR, no le encuentro explicación. Tiene un raspón por encima de la rodilla, fue demasiado alto".

De esta manera, Scaloni hizo hincapié en la jugada en la cual Mac Allister fue lastimado y el pedido para que el árbitro consulte con el VAR era para ver si era expulsión para Alan Franco.