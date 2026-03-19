Quién es Tomás Palacios, el defensor de Estudiantes que fue convocado a la Selección argentina antes del Mundial 2026 + Seguir en









El jugador de sólo 22 años fue convocado por Lionel Scaloni y se ilusiona con tener un lugar en la lista de jugadores que irá al Mundial 2026.

Quién es Tomás Palacios, el defensor de Estudiantes que fue convocado a la Selección Argentina antes del Mundial

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, presentó la lista de convocados para el amistoso ante Guatemala y la gran sorpresa fue el defensor Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata.

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Palacios, que tiene solo 22 años y mide casi dos metros (1,96), llegó al “Pincha” a préstamo desde el Inter de Milán y rápidamente se ganó un lugar entre los titulares del actual campeón del fútbol argentino.

Oriundo de General Pico, La Pampa, Palacios se destaca por ser un zaguero alto que se maneja muy bien con la pelota en los pies. Demostró rápidamente que tiene clase y no salió más del equipo, incluso relegó a Santiago Núñez al banco de suplentes cuando era uno de los capitanes.

Tomás Palacios en el clásico de La Plata: Embed #EDLP Muy bien por parte de Scaloni demostrando una vez más que él que demuestre un gran nivel va a tener su lugar en la selección. Para destacar lo de Tomás Palacios, en menos de 10 partidos se convirtió en una de las figuras de nuestro fútbol. pic.twitter.com/UpsZXnIcSk — Matias Coffe (@MatiasCaffe) March 18, 2026 Palacios debutó en la Primera División del fútbol argentino en 2022 con Talleres de Córdoba para luego irse a Independiente Rivadavia de Mendoza, aunque rápidamente llamó la atención de los ojeadores del Inter de Milán, que lo terminó comprando.

En el Inter no pudo conseguir mucho rodaje, por lo que se fue a préstamo al Monza, aunque finalmente pudo explotar del todo en Estudiantes, donde es una pieza muy importante para los dirigidos por el “Cacique” Medina.

La calidad de Palacios con los pies se explica por el hecho de que durante su infancia y en las categorías inferiores se desempeñaba como enganche, aunque luego lo colocaron de lateral izquierdo y, cuando pegó el estirón, lo acomodaron como defensor central. Pese a estar a préstamo con opción de compra por seis millones de dólares, en Estudiantes no ven con malos ojos comprar al defensor central, ya que creen que lo pueden revender por una suma aún mayor. Así juega Tomás Palacios desde sus comienzos: Embed