Selección Argentina: Lionel Scaloni sorprendió con la última lista de convocados antes del Mundial + Seguir en









El entrenador de la Selección argentina comunicó a sus 28 futbolistas convocados para disputar el amistoso ante Guatemala, que será la despedida en el país antes de jugar el Mundial.

Selección Argentina: Scaloni sorprendió con la última lista de convocados antes del Mundial

El entrenador del seleccionado Lionel Scaloni difundió la nómina de convocados para afrontar la semana de entrenamientos en el país que terminará el martes 31 de marzo con un amistoso en la Bombonera ante Guatemala.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La gran sorpresa de la lista es Tomás Palacios, defensor de Estudiantes de La Plata que está a préstamo desde el Inter de Milán. También fue incluído por primera vez Gabriel Rojas, lateral izquierdo de Racing.

Los que recibieron un espaldarazo de cara a la Copa del Mundo son Valentín Barco (Racing Estrasburgo de Francia), Máximo Perrone (Como de Italia), Gianluca Prestianni (Benfica de Portugal) y José López (Palmeiras de Brasil).

Entre las grandes ausencias figuran Joaquín Panichelli, segundo goleador de la Ligue 1, y Franco Mastantuono, del Real Madrid.

Por otro lado, los que no figuraron en la lista de Scaloni por lesión son Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso.

Los 28 convocados por Scaloni antes del Mundial 2026: Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas, Marcos Acuña.

Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Marcos Senesi, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios, Nicolás Tagliafico, Gabriel Rojas, Marcos Acuña. Mediocampistas: Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios.

Leandro Paredes, Máximo Perrone, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Valentín Barco, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios. Delanteros: Lionel Messi, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni, Nicolás González, Giuliano Simeone, Thiago Almada, José López y Julián Álvarez. image