Lo insultaron de ambas hinchadas, pero supo vestir la camiseta de River y Boca: la historia de Pascual Rambert, la última transferencia directa del Superclásico

De esta manera, la salida de Rambert de Boca dejó una marca imborrable en la historia, pues generó reacciones intensas de ambas hinchadas. En palabras del propio Rambert, “Hoy no se podrían sentar a hablar. El de River me puteaba porque venía de Boca y el de Boca me insultaba porque me había ido a River.”

Rambert en River: insultos, gol clave y el peso de la traición en el Superclásico eterno

Una vez en River, el ambiente se tornó inmediatamente hostil para Rambert. El traspaso directo generó en la hinchada un sentimiento de traición difícil de superar. Desde sus primeros días en la institución millonaria, enfrentó constantes insultos y críticas, ya que muchos aficionados consideraron que su cambio de camiseta era inaceptable dentro de la rivalidad histórica entre los dos clubes.

A pesar del rechazo, Rambert tuvo ocasiones en las que demostró su calidad en el campo, que ayudaron a River en partidos importantes, especialmente en el marco del Superclásico. Sin embargo, cada acción dentro de la cancha estaba marcada por el peso de la polémica, ya que los duros comentarios de ambas hinchadas recordaban constantemente el compromiso adquirido por el delantero.