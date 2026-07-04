Locura por el Mundial 2026: cuánto cuestan las entradas para ver la Selección argentina contra Egipto + Agregar ámbito en









Las entradas para el cruce argentino ya se encuentran agotadas, pero ya existen ofertas de reventa. También es posible conocer vuelos y hoteles.

La hinchada argentina viaja por todos los Estados Unidos para ver el último Mundial de Messi. Imagen: FIFA

Es la campeona defensora, es un cruce inédito y es la última Copa del Mundo con Lionel Messi: los argumentos para que la pasión nacional viaje hacia los EEUU a ver a la Selección argentina son muchos. Pero desde el primer día se conocían los altos costos de poder presenciar en vivo el Mundial 2026 y eso se ratifica con el precio de las entradas para ver al equipo de Lionel Scaloni contra Egipto, en los octavos de final.

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Según pudo conocer Ámbito, y más allá de los paquetes que ofrecen agencias de viaje, las reventas para poder ver a la Selección argentina el próximo martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta parten desde los u$s2.100 en categoría 3, mientras que las entradas para la categoría 1 rondan entre los u$s3.000 y u$s3.200, según el bloque de la tribuna a la que se acceda. La particularidad es que muchas opciones de compra de los ingresos son en paquetes de entre 8 y 10 personas.

Las entradas oficiales para el partido están plenamente agotadas, lo que contrasta con la situación de otros cruces: a falta de una hora para el juego entre Paraguay y Francia en Philadelphia, todavía se podían adquirir tickets. En ese caso, era posible acceder a los ingresos en categoría 1 (la más cercana a la cancha) pagando desde u$s1.709 con impuestos incluidos. Sin embargo, los precios oficiales se rigen también por criterios del estadio y de demanda. Un caso ejemplificador es el juego entre EEUU y Bélgica, en el Lumen Field de Seatlle, cuya entrada más económica está en u$s1.854 (categoría 3) mientras que la más cara se encuentra en los u$s11.862 (categoría 1).

Lionel Messi es un atractivo global por la búsqueda de entradas. 442 Cuánto cuesta viajar a Atlanta para ver a la selección Argentina ante Egipto: precios de vuelos y hoteles Con la clasificación consumada, la disponibilidad de vuelos comenzó a reducirse rápidamente. Entre las alternativas que todavía ofrecen lugares figuran distintas compañías con escalas.

Los pasajes aéreos de ida y vuelta parten desde $2,4 millones, mientras que los hospedajes más económicos rondan los $450.000. A eso se suma el valor de las entradas, que en plataformas de reventa alcanzan cifras millonarias. Latam comercializa un itinerario con escala en San Pablo, partiendo el domingo 5 a las 2:10 y llegando a Atlanta el lunes 6 de julio a las 20:41, con regreso previsto para el 8 de julio. El precio parte desde $3.430.149,95 en el sitio oficial de la empresa.

Para quienes prefieren contratar un paquete completo, las alternativas con vuelo y hospedaje en un hotel de cuatro estrellas comienzan en u$s2.887, equivalentes a aproximadamente $5,4 millones por persona. Quienes decidan organizar el viaje por su cuenta también encuentran opciones de alojamiento temporario. Según un relevamiento realizado entre plataformas de reservas, alquilar un departamento durante tres noches cuesta desde $611.608, en un inmueble ubicado a 1,2 kilómetros del Mercedes-Benz Stadium. Además, muchos simpatizantes argentinos reservaron propiedades con anticipación por valores inferiores a u$s300 por noche, incluso antes de que se confirmara el pase de la Selección argentina a la siguiente ronda.