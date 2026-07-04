Marruecos goleó a Canadá y espera rival en cuartos de final + Agregar ámbito en









El seleccionado africano ganó 3-0 en Houston con dos goles de Azzedine Ounahi y otro de Soufiane Rahimi.

Marruecos venció con autoridad a Canadá y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026.

Marruecos dio otro golpe fuerte en el Mundial 2026. En Houston, el equipo africano venció 3-0 a Canadá, uno de los locales, y consiguió la clasificación a los cuartos de final, donde espera por el ganador del duelo entre Francia y Paraguay.

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Canadá arrancó mejor, con presión alta, intensidad y varias aproximaciones claras en los primeros minutos. El equipo dirigido por Jesse Marsch intentó imponer condiciones desde el arranque y encontró espacios para lastimar, pero se topó con una gran respuesta de Yassine Bounou.

El arquero marroquí fue clave para sostener a su equipo en el momento más difícil del partido. Primero le negó el gol a Jonathan David y luego volvió a aparecer ante Tani Oluwaseyi, en dos situaciones que pudieron cambiar el rumbo de la historia. Canadá manejó buena parte del primer tiempo, pero no tuvo precisión para reflejarlo en el marcador.

Marruecos resistió ese tramo y, en el complemento, mostró toda su jerarquía. Apenas iniciado el segundo tiempo, Achraf Hakimi ejecutó un tiro libre desde la derecha con una jugada preparada: tocó hacia atrás para Azzedine Ounahi, que remató de primera y puso el 1-0 con una definición precisa. Luego, el mediocampista volvió a anotar a los 82 minutos tras un contragolpe.

Ya en tiempo de descuento, Soufiane Rahimi completó la goleada y decoró el 3-0 final. El delantero había ingresado en el primer tiempo por la lesión de Ismael Saibari y terminó siendo importante para cerrar el triunfo.

Con esta victoria, Marruecos volvió a confirmar que es uno de los equipos más competitivos del torneo. Después de su histórica actuación en Qatar 2022, el seleccionado africano sostiene su crecimiento y ya está entre los ocho mejores del Mundial 2026. Marruecos goleó a Canadá y avanzó a cuartos de final. Formaciones de Canadá y Marruecos Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Moise Bombito, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Niko Sigur, Stephen Eustáquio, Ali Ahmed; Tani Oluwaseyi y Jonathan David. DT: Jesse Marsch. Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Redouane Halhal, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Bilel El Khanouss, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz; Ismael Saibari. DT: Mohamed Ouahbi. Goles en el segundo tiempo: 5m. Azzedine Ounahi (M), 37m. Azzedine Ounahi (M) y 53m. Soufiane Rahimi (M).