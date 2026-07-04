La brutal diferencia económica del Mundial 2026: Mbappé vale más que todo el plantel de Paraguay

Les Bleus tienen mucha ventaja sobre la Albirroja en cuanto al precio de sus planteles, con su máxima figura superando el valor de todo el equipo paraguayo.

La estrella del Real Madrid es más cara que todo el plantel paraguayo junto.

El Mundial 2026 se prepara para uno de los duelos más esperados por todo un continente ante el cruce entre Paraguay y Francia en los octavos de final del torneo. Los sudamericanos vienen de dar el gran batacazo de la Copa del Mundo, eliminando a Alemania en los penales.

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La Albirroja parte como víctima frente a Les Bleus , pero buscará repetir lo realizado ante los germanos para avanzar de ronda en la competencia. Sin embargo, hay un dato bastante desalentador para el conjunto de Gustavo Alfaro: la abismal diferencia de valores entre ambos planteles.

Los subcampeones en Qatar 2022 tienen el plantel más costoso de todo el Mundial 2026, con varios nombres por encima de la barrera de los cien millones en el costo de sus fichas. Por ejemplo, su defensor más caro es William Saliba, tasado en u$s108 millones.

Si se toman los valores de los planteles como referencia, Francia aplasta al combinado sudamericano.

Si bien en la mitad de la cancha también hay varios jugadores con fichas de valores millonarios como Rayan Cherki o Warren Zaire-Emery, el verdadero poder de Francia está en la delantera. Solo Kylian Mbappé cuesta u$s194.4 millones.

Pero hay tres futbolistas más por encima de los cien millones: Michael Olise (u$s162 millones), Désiré Doué (u$s129.6 millones) y Ousmane Dembélé (u$s108 millones).

El valor total de todo el plantel es de u$s1.640 millones, convirtiéndolo en el más caro de todo el mundo.

Paraguay vuelve a afrontar un partido del Mundial 2026 en el rol de víctima. Cuenta de X: @Albirroja

La humilde valoración de Paraguay

Paraguay, en este aspecto, pierde por goleada. En total, los dirigidos por Gustavo Alfaro no llegan a superar ni tampoco igualar el valor de la ficha de Kylian Mbappé. Entre los 26 convocados, la suma da un total de u$s166 millones, es decir, u$s29 millones menos que el delantero del Real Madrid.

Julio Enciso y Diego Gómez son los jugadores más caros de toda la Albirroja y cuestan cada uno u$s27 millones. Esto demuestra claramente la gran diferencia con los europeos.

Olise es otra de las figuras más cotizadas de Francia, y el valor de su ficha está a pocos millones de igualar a todo el plantel paraguayo. Cuenta de X: @equipedefrance

Todo listo para octavos: horario y posibles formaciones de Francia - Paraguay

La Albirroja buscará escribir otra página grande de la historia de la Copa del Mundo ante Francia. Los dirigidos por Didier Deschamps son el rival más peligroso de todo el certamen debido a sus armas en la delantera, a diferencia de los alemanes.

El choque será este sábado 4 de julio desde las 18:00 en Filadelfia. Los de Gustavo Alfaro recuperarán a Diego Gómez y aún se debe definir si entrará en el once inicial o mantendrá a Damián Bobadilla en la mitad de la cancha. Lo mismo pasa con Omar Alderete, cuyo lugar fue ocupado por José María Canale.

De no mediar inconvenientes, la probable formación sería: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Canale o Alderete; Junior Alonso; Miguel Almirón; Bobadilla o Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso y Gabriel Ávalos.

Francia no tiene dudas y, variedad para plantar un equipo competitivo, le sobra. Si se respeta la lógica habitual de Deschamps, el equipo titular formaría con: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé.