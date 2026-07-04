La Corte Suprema de Brasil prorrogó de forma indefinida la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro + Agregar ámbito en









El ministro Alexandre de Moraes extendió el beneficio humanitario que el expresidente cumple desde marzo, al constatar una mejoría en su cuadro de salud. La medida llega semanas después de un incidente con un arma de fuego que había puesto en duda la continuidad del régimen domiciliario.

Jair Bolsonaro podrá continuar su sentencia en prisión domiciliaria.

El Supremo Tribunal Federal de Brasil resolvió prorrogar la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años por intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. La decisión, a cargo del juez Alexandre de Moraes, se conoció el viernes, cuando vencía el plazo original de 90 días que se le había otorgado en marzo por razones humanitarias, mientras se recuperaba de una neumonía.

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En el escrito de la resolución, el magistrado señaló que Bolsonaro, de 71 años, presenta una "mejoría clínica" tanto de la neumonía como de otras afecciones de salud que padece, por lo que consideró razonable, adecuado y proporcional mantener el beneficio. La medida no establece una fecha límite, por lo que la continuidad del régimen domiciliario quedará sujeta a futuras evaluaciones médicas y judiciales.

El exmandatario permanece desde marzo en su residencia de Brasilia, bajo monitoreo con tobillera electrónica y con restricciones que incluyen la prohibición de usar teléfono celular, acceder a redes sociales y recibir visitas sin autorización previa del magistrado.

El antecedente que puso en riesgo el beneficio La revisión del caso se dio en un contexto sensible, luego de que en junio una pistola Glock calibre 9 milímetros fuera confiscada a uno de los escoltas de Bolsonaro durante un control de tránsito de rutina en Brasilia, sin la documentación correspondiente. La defensa del expresidente sostuvo que el arma había sido inutilizada por decisión del propio equipo de seguridad, debido a los medicamentos psiquiátricos que consume Bolsonaro. En una declaración posterior ante la policía, el exmandatario reconoció ser el propietario del arma y admitió que la mantenía en su domicilio.

Moraes decidió no sancionarlo por el episodio, pero le prohibió la posesión de cualquier tipo de armamento y ordenó el control de la decena de armas registradas a su nombre, entre pistolas, rifles y revólveres. El juez advirtió, además, que cualquier incumplimiento de las medidas cautelares vigentes derivará en la revocación inmediata del beneficio y el traslado de Bolsonaro a un régimen de cárcel cerrada.