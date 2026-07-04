Cuánto cuesta viajar a Atlanta para ver a la selección Argentina ante Egipto: vuelos, hoteles y entradas para los octavos del Mundial 2026

Lo más costoso son las entradas de reventa. El equipo de Lionel Scaloni enfrentará al africano el próximo martes.

La clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026 disparó el interés de los hinchas por viajar a Estados Unidos para acompañar al equipo dirigido por Lionel Scaloni . Sin embargo, conseguir un lugar en las tribunas del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta , donde la Albiceleste enfrentará a Egipto este martes 7 de julio a las 13 , implica un importante desembolso económico.

Los pasajes aéreos de ida y vuelta parten desde $2,4 millones , mientras que los hospedajes más económicos rondan los $450.000 . A eso se suma el valor de las entradas, que en plataformas de reventa alcanzan cifras millonarias .

Con la clasificación consumada, la disponibilidad de vuelos comenzó a reducirse rápidamente. Entre las alternativas que todavía ofrecen lugares figuran distintas compañías con escalas.

Latam comercializa un itinerario con escala en San Pablo , partiendo el domingo 5 a las 2:10 y llegando a Atlanta el lunes 6 de julio a las 20:41 , con regreso previsto para el 8 de julio . El precio parte desde $3.430.149,95 en el sitio oficial de la empresa.

En tanto, Despegar ofrece un recorrido similar, aunque con escala en Lima , desde $2,4 millones . Por su parte, American Airlines dispone de un vuelo con conexión en Miami , con salida el domingo a las 20:30 , llegada a Atlanta el lunes a las 9:48 y regreso el 8 de julio , por $4.816.900 .

En el caso de Aerolíneas Argentinas, al momento del relevamiento no había disponibilidad de vuelos que permitieran arribar antes del encuentro contra Egipto.

Paquetes turísticos y opciones de alojamiento

Para quienes prefieren contratar un paquete completo, las alternativas con vuelo y hospedaje en un hotel de cuatro estrellas comienzan en u$s2.887, equivalentes a aproximadamente $5,4 millones por persona.

Quienes decidan organizar el viaje por su cuenta también encuentran opciones de alojamiento temporario. Según un relevamiento realizado entre plataformas de reservas, alquilar un departamento durante tres noches cuesta desde $611.608, en un inmueble ubicado a 1,2 kilómetros del Mercedes-Benz Stadium.

Además, muchos simpatizantes argentinos reservaron propiedades con anticipación por valores inferiores a u$s300 por noche, incluso antes de que se confirmara el pase de la Selección argentina a la siguiente ronda.

Entradas agotadas y reventa con precios millonarios

En cuanto a los tickets para el partido, las entradas oficiales de la FIFA ya figuraban agotadas. Como consecuencia, la única posibilidad para muchos hinchas pasa por las plataformas de reventa, donde los precios oscilan entre u$s1.795 (alrededor de $2,7 millones) y u$s4.200 (más de $6 millones), dependiendo de la ubicación.

Según un informe de Airbnb, Argentina lidera el ranking de reservas internacionales hacia Atlanta y Miami, impulsada por el entusiasmo de los aficionados que acompañan a la Albiceleste. El estudio también indicó que la mayoría de los viajeros argentinos se desplaza en grupos de hasta cuatro personas.