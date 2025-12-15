Rosario Central tiene nuevo técnico: Jorge Almirón reemplazará a Ariel Holan + Seguir en









La dirigencia canalla apuesta por un técnico de amplia trayectoria para afrontar la próxima temporada, que tendrá como gran objetivo la Copa Libertadores.

Jorge Almirón es el nuevo técnico de Rosario Central.

Rosario Central confirmó este lunes a Jorge Almirón como su nuevo director técnico luego de la salida de Ariel Holan, en una decisión orientada a darle continuidad competitiva a un equipo que viene de un buen semestre y que en 2026 afrontará el desafío de la Copa Libertadores.

El club rosarino hizo oficial la llegada de Jorge Almirón a través de sus redes sociales, tras una serie de reuniones internas en las que la dirigencia evaluó distintos perfiles para reemplazar a Ariel Holan, con quien se resolvió dar por finalizado el vínculo en los últimos días.

¡Bienvenido! pic.twitter.com/fEGtO7th3y — Rosario Central (@RosarioCentral) December 15, 2025 El ciclo de Holan se cerró luego de la obtención de la Copa de Liga, como ganador de la Tabla Anual, y la derrota en los octavos de final del Torneo Clausura, resultados que marcaron el final de su etapa al frente del equipo.

Finalmente, el nombre de Almirón fue el que logró mayor consenso dentro de la conducción del club, tanto por su trayectoria en el fútbol argentino y sudamericano como por su estilo de juego, caracterizado por equipos intensos, protagonistas y con vocación ofensiva.

Cómo llega Jorge Almirón a su nuevo desafío: Rosario Central El último paso de Almirón como entrenador fue en Colo-Colo de Chile, donde dirigió 83 partidos, conquistó el torneo chileno, la Supercopa y alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, tras una serie de resultados negativos en el tramo final de su ciclo, dejó la institución.

Previamente, el técnico había tenido pasos destacados por Lanús, Defensa y Justicia, Independiente y Boca, club con el que llegó a disputar una final de Copa Libertadores, uno de los hitos más relevantes de su carrera. En Rosario Central, Almirón asumirá el desafío de armar un plantel competitivo que viene de un gran semestre y que buscará pelear por la “Gloria Eterna” en la próxima edición del máximo certamen continental. La idea de la dirigencia canalla es que el nuevo cuerpo técnico comience a trabajar cuanto antes en la planificación de la pretemporada, con el objetivo de volver a posicionar al Canalla como un equipo protagonista en todos los frentes durante la próxima temporada.