Los jugadores que no fueron convocados por Lionel Scaloni para esta fecha FIFA con la Selección argentina + Agregar ámbito en









A casi un mes del último partido de la Albiceleste, que concluyó con la despedida de Lionel Messi, los jugadores argentinos volverán a ponerse la camiseta la próxima semana, cuando se enfrenten a Uruguay, y el entrenador ya dio a conocer quiénes estarán presentes.

Los jugadores ausentes en la nueva convocatoria de Lionel Scaloni para la fecha FIFA.

Lionel Scaloni confirmó este martes por la tarde a los convocados de la Selección argentina para la próxima fecha FIFA. La Albiceleste jugará ante Uruguay, el viernes 13 en La Bombonera, y frente a Costa Rica, el martes 17 en el Estadio Mario Alberto Kempes. Aún así, lo más llamativo de la nómina son los ausentes, en la que se destaca la inasistencia del nuevo capitán, Cristian Romero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además del Cuti, otros cinco referentes estarán ausentes para este nuevo parón de selecciones. Ellos son: Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nahuel Molina, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez, algunos teniendo similitudes en los motivos, aunque se destaca que solo dos no estarán por decisiones técnicas.

Cristian "Cuti" Romero, el nuevo capitán, estará ausente. Los ausentes por sanción Tanto Molina como Paredes siguen siendo baja en la “Scaloneta” producto de los incidentes que sucedieron luego de la final de la Copa del Mundo frente a España, en la que ambos jugadores estuvieron envueltos en una pelea con Eric García, Gavi y Rodri una vez que sonó el pitazo final.

Las peleas después de la final del Mundial 2026. Al jugador de Boca le proporcionaron 10 partidos obligatorios en los que se tendrá que ausentar, más una suma de dinero, mientras que al lateral de la Roma le dieron nueve. En ambos casos, ya se le redujeron tres encuentros gracias a la fecha FIFA de octubre, que le dio la oportunidad al seleccionado de jugar más partidos de lo común y fueron tomados como “Clase A”.

Los ausentes por lesión El nuevo capitán, el Cuti Romero, sufrió una distensión muscular en uno de los últimos partidos del Atlético Madrid, aunque no es de gravedad. Aún así, con la necesidad de que el Colchonero quiere preservarlo para el futuro, el zaguero se quedará en España haciendo la recuperación necesaria.

Lautaro Martínez, ausente por lesión. Selección Argentina Por otro lado, Nico González y Lautaro Martínez también sufrieron lesiones. El extremo de la Juventus está en proceso de recuperación por molestias en los últimos encuentros, aunque no detallaron en qué zona, mientras que el goleador del Inter sufrió una distensión en el isquiotibial y se prevé que regrese a las canchas a finales de noviembre. Los ausentes por decisión técnica Los dos nombres más llamativos de este apartado son los de Lo Celso y De Paul. Este último, jugó de titular los cinco encuentros más recientes del Inter Miami, pero su llegada la fecha FIFA pasada solo por la despedida de Messi dio indicios de que su ciclo está llegando a su fin, aunque aún sin oficializaciones. En cuanto al mediocampista del Betis, viene teniendo cada vez menos minutos con la camiseta verdiblanca, y si bien cada minuto que tiene lo aprovecha, la realidad es que Scaloni está probando rearmar el mediocampo. De Paul, otro de los referentes que no estará en la fecha FIFA. Otro de los que también no fue convocado por rendimiento bajo fue Marcos Senesi, quien viene siendo el central suplente del Tottenham y tan solo sumó minutos en cuatro de los 11 partidos que van de la temporada. Además, Leonel Flores y Milton Delgado, quienes fueron sondeados para esta fecha FIFA, se quedarán en el Xeneize para jugar las semifinales de la Copa Argentina contra Banfield. La lista completa de convocados de Argentina Arqueros Emiliano Martínez (Chelsea)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Santiago Beltrán (River Plate) Defensores Gonzalo Montiel (River Plate)

Agustín Giay (Palmeiras)

Aaron Anselmino (Chelsea)

Mariano Troilo (Parma)

Leonardo Balerdi (Roma)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Román Vega (Zenit) Mediocampistas Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Máximo Perrone (Como 1907)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Valentín Barco (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Manchester City)

Nicolás Paz (Como 1907)

Matías Soulé (Roma)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) Delanteros Gianluca Prestianni (Benfica)

Thiago Almada (River Plate)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)