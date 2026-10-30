Enzo Fernández opinó sobre su nivel en el Mundial 2026 con la Selección argentina: "No me sentía bien" + Agregar ámbito en









El mediocampista del Manchester City fue crítico por su rendimiento en la cita mundialista, aunque reconoció que todo el grupo hizo mucho esfuerzo para llegar al objetivo de levantar el bicampeonato. Además, le dio un guiño a River para el futuro.

Enzo Fernández opinó sobre por su nivel con la Selección argentina en el Mundial 2026 y le puso puntaje. @robnewell64

Enzo Fernández puntualizó sobre su nivel en la Copa del Mundo 2026 con la Selección argentina y aseguró que el rendimiento fue de menor a mayor. Además, destacó que el desgaste emocional también influyó mucho a la hora de disputar la final con España, la cual terminaron perdiendo por 1 a 0 en el tiempo extra.

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En diálogo en el ciclo de entrevistas de “Los Edul”, subido este miércoles, el mediocampista del Manchester City comenzó: “En el primer partido me sentí bien, en el segundo más o menos y en el tercero ya no me sentía bien. No me sentía bien futbolísticamente, a medida que fue pasando el tiempo me fui desgastando”, aseguró.

Enzo Fernández en "Los Edul". En comparación con el anterior Mundial, Enzo estaba jugando en el Benfica con una agenda más reducida a lo que fue en este año con el Chelsea, sin tener en cuenta la intensidad de los partidos. Aún así, en Qatar comenzó desde el banco de suplentes e ingresó luego de unos minutos destacados en la derrota frente Arabia Saudita. En cambio, en Norteamérica disputó todos los minutos posibles, excepto contra Jordania, que se mantuvo en el banco de suplentes.

De todos modos, uno de los momentos que rescató Enzo fue cuando metió el último gol ante Egipto, por los cuartos de final. Gracias a eso, su balance no fue del todo negativo: “Del 1 al 10, doy un 7 en mi valoración de lo que hice en el Mundial. Queríamos ganar, pero valoro mucho todo el esfuerzo que hizo el grupo para ganar”, reconoció.

El festejo de Enzo Fernández frente a Egipto. Además, dentro de la dedicación que destacó del equipo, también negó el hecho de que algo pasó en el vestuario antes de la final, intentando cerrar el ciclo de rumores ante esta situación: “Me llamaban por teléfono mi papá, mi mamá, preguntándome qué había pasado... No pasó nada, todo mentira, todo inventado…Fueron superiores. Hay que aceptar y reconocer que el rival fue mejor”, sentenció el exRiver.

Enzo Fernández y el guiño directo a River Luego de hablar de la Albiceleste, Enzo fue consultado por un posible regreso a River en el futuro y fue claro: “Obvio que quiero volver en algún momento y siempre lo digo cuando tengo la oportunidad. Estoy seguro que en algún momento voy a volver”, aseguró. Y agregó: “No pasa nada que quede en el archivo, me hago cargo. Si lo digo es porque lo siento. Necesito volver a River para ganar cosas y disfrutar más años de los que estuve. Ahora estoy acá y tengo contrato largo en Manchester”. Enzo Fernández en River. @RiverPlate Además, luego de haber salido de las inferiores y marcharse del Millonario a mediados de 2022, palpitó lo que será el Superclásico contra Boca este domingo: “Boca está en un gran momento, pero River sabe que siempre en la Bombonera pasan cosas. Esperemos que gane River”, finalizó.