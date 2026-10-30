La Selección argentina ya tiene estadios para sus amistosos de noviembre ante Uruguay y Costa Rica

La Albiceleste disputará dos encuentros en territorio nacional durante la próxima fecha FIFA. Cuáles serán las ciudades elegidas para recibir al equipo argentino.

La Selección argentina ya tiene definidas las sedes para los dos partidos amistosos que disputará durante noviembre de 2026. La Albiceleste se presentará ante Uruguay y Costa Rica , en una nueva oportunidad para encontrarse con sus hinchas en diferentes puntos del país.

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De acuerdo con la información difundida sobre la programación, el primero de los compromisos será el viernes 13 de noviembre frente a Uruguay , en el estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera, ubicado en el barrio porteño de La Boca.

Cuatro días después, el martes 17 de noviembre, el seleccionado argentino se trasladará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes , uno de los principales escenarios deportivos del interior del país.

La elección de ambas sedes permitirá que los simpatizantes de Buenos Aires y Córdoba puedan presenciar los compromisos internacionales de la Albiceleste.

#SelecciónMayor Confirmadas las sedes para los amistosos de la Albiceleste el próximo mes de noviembre: Viernes 13 ante Uruguay en el Estadio Alberto J. Armando. Martes 17 ante Costa Rica en el Mario Alberto Kempes. https://t.co/teQi2Zgbip

Argentina vs. Uruguay: viernes 13 de noviembre, en el estadio Alberto J. Armando (La Bombonera), Buenos Aires.

Argentina vs. Costa Rica: martes 17 de noviembre, en el estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.

La presentación frente a Uruguay tendrá un atractivo especial por tratarse de un clásico sudamericano, mientras que el compromiso ante Costa Rica completará la doble jornada internacional.

Por el momento, no se informaron los horarios de inicio de los encuentros ni los detalles sobre la venta de entradas. Tampoco se difundió la convocatoria de futbolistas para ambos compromisos.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó oficialmente ambos escenarios. En las próximas semanas se conocerán los horarios, el comienzo de la venta de entradas y los procedimientos de acreditación para la prensa.

Los amistosos marcarán además el cierre del calendario internacional de 2026 para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, que continuará trabajando en la renovación del plantel después de la despedida de Lionel Messi de la Selección.