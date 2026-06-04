Los mejores del Mundial 2026: cómo sería el 11 ideal de cada uno de los grupos

Cada grupo cuenta con distintas joyas, y con todas ellas, se pueden armar equipos que podrían ganar el torneo sin despeinarse.

Cada grupo está plagado de estrellas y con ellas se pueden formar equipos de gran nivel.

El Mundial 2026 está listo para comenzar y revolucionar a todo el planeta del fútbol , aunque existe la posibilidad de que haya alguna modificación en los días previos si surge un problema físico en alguno de los protagonistas. Pero, si no ocurre nada extraño, ya están decididos los nombres que iniciarán el certamen.

Cada grupo está lleno de estrellas de primer nivel, promesas que apuntan a lucirse en este torneo y jugadores que buscarán revancha ante los ojos del mundo. Pero hay apellidos que logran resaltar más que otros y, de cada zona de la Copa, se puede armar un once capaz de quedarse con el trofeo.

El Mundial 2026 tendrá una gran cantidad de jugadores de gran nivel y actualidad.

Es cierto que hay selecciones en las que ninguno de sus 26 integrantes podría competir a nivel individual con otros por jerarquía, pero también están las que cuentan con futbolistas de buen nivel en ciertos lugares de la cancha donde los países candidatos no tienen tanta ventaja. Aquí, repasaremos la mejor formación posible que se puede armar en cada grupo del Mundial 2026.

Si bien estará Guillermo Ochoa en México, el arco será sin lugar a dudas para el checo Matj Ková , de gran nivel en el PSV Eindhoven. En el lateral derecho hay mucha paridad entre los integrantes de la zona, pero Young-woo Seol es un nombre de los surcoreanos no tan conocido y el más destacado en la última temporada, en la que se lució en el Estrella Roja de Belgrado.

Kim Min-jae, central del Bayern Múnich, y César Montes, del Lokomotiv, son la mejor apuesta para la zaga. La línea de fondo la cerraría Ladislav Krejí, del Wolves de Inglaterra.

Ya en la mitad de la cancha, Edson Álvarez y Tomáš Souek serían los encargados de mantener el orden, mientras que Lee Kang-in se ocuparía de lo creativo.

Finalmente, la delantera estaría compuesta por tres hombres capaces de garantizar peligro en el área rival sin mayores inconvenientes: Santiago Giménez y Patrik Schick serían los referentes de área, mientras que Son Heung-min aportaría la calidad necesaria para tener un frente de ataque letal.

Grupo B: Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza

Gregor Kobel, es uno de los mejores guardametas de Europa por lo que se quedaría con el lugar de arquero titular de este grupo. En los laterales no hay dudas: Sead Kolašinac, de Bosnia, y Alphonso Davies, de Canadá, son los nombres más rutilantes. En la zaga central, Manuel Akanji y Moïse Bombito completan el fondo.

Acá se podría jugar a algo más arriesgado y dejar la mitad de la cancha para dos volantes tan creativos como defensivos: Granit Xhaka e Ismaël Koné. Arriba se puede apostar por cuatro nombres, con extremos que aporten a la hora de recuperar la pelota. Tajon Buchanan y Noah Okafor pueden ocupar los costados sin problemas, mientras que en el área estarán dos pesos pesados como Edin Deko y Jonathan David.

Grupo C: Brasil, Haití, Escocia y Marruecos

Haití no tiene chances de sumar nombres a este once. El arco ya cuenta con bastante pelea con nombres como Yassine Bounou y Ederson, pero al atajar en Arabia Saudita, es mejor optar por el arquero del Liverpool: Alisson. Los laterales tampoco tienen mucho debate: Achraf Hakimi por derecha y Andrew Robertson por izquierda.

En la mitad de la cancha se puede encontrar equilibrio entre buen juego y recuperación: Casemiro es una fija, Bruno Guimarães saca mucha ventaja y Scott McTominay llega en un gran momento al Mundial 2026.

En la delantera no quedan dudas: Vinícius Junior y Raphinha se adueñan de los costados, mientras que en el centro de la ofensiva se podría optar por Brahim Díaz como falso nueve.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y Turquía

Orlando Gill es el arquero para el equipo de esta zona. Sergiño Dest aparece como lateral derecho y Paraguay domina en los centrales con dos experimentados como Gustavo Gómez y Junior Alonso, que también suman con su salida y juego aéreo. Ferdi Kadolu completaría la defensa.

Andrés Cubas y Diego Gómez se acoplarían muy bien con Weston McKennie, de Estados Unidos, y dejarían toda la responsabilidad creativa a Hakan Çalhanolu y Arda Güler.

Esto dejaría afuera a nombres interesantes como Miguel Almirón, Julio Enciso, Christian Pulisic o Kenan Yildiz, quienes podrían ingresar sin problemas. Arriba, Ricardo Pepi llega con la responsabilidad de ser el goleador.

Grupo E: Alemania, Ecuador, Curazao y Costa de Marfil

Alemania y Ecuador se llevan gran parte del once por razones lógicas. El arco será para Manuel Neuer sin ningún tipo de discusión.

Nico Schlotterbeck iría al lateral derecho, la zaga central quedaría para Piero Hincapié y William Pacho, ambos finalistas de la UEFA Champions League, y el lateral izquierdo sería para Pervis Estupiñán.

La mitad de la cancha sería con Joshua Kimmich y Moisés Caicedo como doble cinco, Florian Wirtz y Jamal Musiala más parados como mediapuntas que extremos, y arriba estarían Kai Havertz y Nick Woltemade.

Curazao Cuenta de X: @TheBlueWaveFFK Cuenta de X: @TheBlueWaveFFK

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y Suecia

Zion Suzuki se queda con el arco. El lateral derecho es para Jeremie Frimpong, y la zaga central estaría compuesta por el inoxidable Virgil van Dijk y Micky van de Ven, mientras que el sector izquierdo sería para Jorrel Hato.

Wataru Endo, Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders se quedarían con la mitad de la cancha. Arriba, Takefusa Kubo y Memphis Depay estarían más retrasados y tirados a los costados, mientras que la referencia de área sería Viktor Gyökeres.

Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto y Nueva Zelanda

Salvo pocas excepciones, es casi un combinado belga. El arco es para Thibaut Courtois, Timothy Castagne aparece por un costado, el australiano Liberato Cacace surge como alternativa entre los centrales y Zeno Debast completa la zaga, con Maxim De Cuyper cerrando el fondo.

Youri Tielemans y Kevin De Bruyne pueden conformar una mitad de cancha con Omar Marmoush como enlace. Jérémy Doku y Mohamed Salah pueden hacer desastres en los costados, mientras que Nueva Zelanda sumaría al goleador con Chris Wood.

Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde

España y Uruguay también abusan y dejan sin chances a sus rivales a la hora de armar un once. Unai Simón es el mejor posicionado entre los arqueros, aunque también podría aparecer David Raya tras la final de la Champions.

Joaquín Piquerez ocuparía el lateral derecho, la zaga central sería para Pau Cubarsí y Eric García, mientras que el sector izquierdo quedaría para Marc Cucurella.

Pedri, Federico Valverde y Rodri formarían un mediocampo soñado por cualquier técnico, con técnica y recuperación. Arriba hay poco debate: Lamine Yamal es una fija, Nico Williams puede ser una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 y Darwin Núñez aportaría los goles.

Yamal Cuenta de X: @FCBarcelona La joya de España será la gran figura de su grupo en su primera participación en la Copa del Mundo. Cuenta de X: @FCBarcelona

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega e Irak

Mike Maignan se queda con el arco y Francia también abarcará todo el fondo. La mejor defensa del grupo estará compuesta por Jules Koundé, William Saliba, Ibrahima Konaté y Lucas Hernández, todos integrantes de los actuales subcampeones del mundo.

Pape Gueye y N'Golo Kanté estarán a cargo de recuperar y distribuir para Martin Ødegaard, encargado de llevarle la pelota a una de las delanteras más temidas de todos los grupos del Mundial 2026: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania

Acá no hay mucho debate. Argentina domina sin lugar a dudas por jerarquía individual, salvo en algunos puestos puntuales. El arco es para Emiliano Martínez, ya que no existe uno mejor que Dibu entre estas cuatro selecciones.

En el lateral derecho, si Lionel Scaloni tiene problemas para elegir quién se quedará con ese puesto, Rayan Aït-Nouri podría ocuparlo sin mayores inconvenientes. Cristian Romero y Lisandro Martínez se quedarían con la zaga central, mientras que Nicolás Tagliafico completaría la defensa.

La mitad de la cancha es completamente Albiceleste: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul son una garantía. Arriba no hay dudas: perdón a Riyad Mahrez, pero Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez son el sello de calidad de este equipo.

Messi X Cuenta de X: @AInterMiamiCF Messi disputará el Mundial 2026 y será su última participación en este certamen. Cuenta de X: @AInterMiamiCF

Grupo K: Colombia, Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán

El arco quedará para el portugués Diogo Costa. La defensa será bastante variada: Aaron Wan-Bissaka en el lateral derecho, Abdukodir Khusanov y Rúben Dias como centrales, y Nuno Mendes por la izquierda.

Vitinha, Bruno Fernandes y James Rodríguez podrían conformar uno de los mediocampos más exquisitos de todos estos equipos, mientras que arriba no hay dudas: Luis Díaz llega en un gran momento y, junto a Rafael Leão, puede nutrir a Cristiano Ronaldo, quien disputará su última Copa del Mundo.

Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá

El último, pero no por eso el peor, tendrá en el arco a Jordan Pickford, la esperanza inglesa para buscar su segunda estrella. El fondo estaría compuesto por Reece James, Marc Guéhi, Joško Gvardiol y Nico O'Reilly.

La mitad de la cancha tendrá mayoría de presencia croata y británica, aunque Ghana aportará a Thomas Partey en la recuperación. Adelante suyo se encargarán de crear fútbol dos cracks: Declan Rice y Luka Modri.

Más arriba se ubicaría Jude Bellingham, y sería una pena dejar afuera a Bukayo Saka, aunque este equipo irá sin extremos. Por eso, junto a Harry Kane es hora de aprovechar a Anthony Gordon, flamante refuerzo del Barcelona.