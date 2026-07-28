Santiago Mele firmó contrato con Independiente: su llegada y cómo sigue el mercado del Rojo

El uruguayo llegó a préstamo por un año con opción de compra desde Rayados de Monterrey para aumentar la competencia en el arco que defiende Rodrigo Rey.

Santiago Mele regresa al fútbol argentino luego de tres años, había jugado hasta mediados de 2023 en Unión de Santa Fé.

El mercado de pases para Independiente todavía no terminó y continúa a la carga por algunos puestos que el técnico quiere reforzar. Este martes, el arquero uruguayo Santiago Mele firmó su contrato en Villa Domínico y se suma a préstamo por un año desde Rayados de Monterrey al plantel del Rojo.

“Estoy muy contento de haber llegado a este club. Estoy con mucha ilusión. Hablé con Gustavo (Quinteros, técnico del Rojo), él me manifestó el interés de contar conmigo. Que un club tan grande y un técnico de la trayectoria de Gustavo te quieran en el equipo es algo que valoro muchísimo. Estoy muy contento de que se haya dado la posibilidad de estar acá, era mi deseo ”, declaró Mele al llegar al país.

El uruguayo tenía todo acordado con Colo Colo para sumarse al elenco chileno, pero el llamado de Quinteros habría cambiado su rumbo. Firmó por 12 meses con opción de compra para aumentar la competencia con Rodrigo Rey , el arquero de 35 años que tiene contrato hasta diciembre de este año y todavía no negoció su renovación.

“ Rodrigo es un excelente arquero . Ya lo conozco de haberlo enfrentado en su etapa en Gimnasia. Estoy con muchas ganas de sumar, de tener un buen día a día y de competir , que eso siempre le hace bien al equipo”, comentó el uruguayo.

Mele tuvo un paso por el fútbol argentino, entre 2022 y mediados de 2023 defendió el arco de Unión de Santa Fe durante 58 partidos antes de emigrar a México. Surgió del Fénix de Uruguay y también jugó en Plaza Colonia de su país, clubes de Turquía y Junior de Colombia.

Además, en este Mundial, el arquero de 29 años fue uno de los convocados por Marcelo Bielsa para la Selección de Uruguay, aunque no sumó ningún minuto. Fernando Muslera, que se enfrentó a Independiente el pasado domingo, fue el titular indiscutido hasta el último partido que fue reemplazado en el entretiempo por Sergio Rochet.

“Me lo tomo con tranquilidad, tratando de aprovechar y de disfrutar de estar en un club así. Después el futuro dirá, pero primero con ganas de disfrutar, trabajar y aportar desde donde me toque”, agregó Mele sobre la posibilidad de una futura compra por parte del conjunto de Avellaneda.

Santiago Mele, el arquero recién incorporado por Independiente, y Rodrigo Rey en el predio de Villa Domínico. @caindependiente

Mele quiere sumarse a una lista de uruguayos históricos en Independiente

Carlos Goyén, campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental de 1984, y Martín Campaña, campeón de la Copa Sudamericana 2027, son dos uruguayos que defendieron el arco del Rojo y quedaron en la historia del club. Además, el defensor Ricardo Pavoni, leyenda absoluta de Independiente con cinco Libertadores y dos Intercontinentales, también era charrúa.

“Ilusiona y llena de orgullo que haya habido tan buenos representantes uruguayos acá, y estoy con ganas de sumarme a esa lista”, señaló Mele.

Cómo continúa el mercado de pases para Independiente

La dirigencia de Independiente continúa buscando las alternativas que quiere el entrenador Gustavo Quinteros para afrontar el Torneo Clausura y la Copa Argentina. El técnico luego de la victoria ante Estudiantes por la primera fecha fue claro con lo que necesita: "Un volante con otras características, un marcador central y un volante por derecha".

Una de las opciones que negocian desde Avellaneda es Nicolás Tripichio, mediocampista de San Lorenzo, pero con una negociación compleja. El Rojo intentará utilizar a su favor el posible interés del Ciclón por Rodrigo Rey para poder establecer una mesa de diálogo.

La otra alternativa es Giuliano Galoppo, que perdió terreno en River y se entrena apartado del plantel. Independiente envio una oferta al Millonario para incorporar al jugador a préstamo, pero el club de Núñez la rechazó y no avanzaron las conversaciones. Sin embargo, desde Avellaneda no descartan volver a intentar si cambian las condiciones.

Sobre el intento de incorporar un defensor, Independiente hizo una propuesta por Mariano Gómez, jugador del Ferencváros de Hungría, pero los europeos desestimaron la oferta. También habría interés por Lucas Carrizo de Huracán, pero estaría más cerca de cerrar con Argentinos Juniors.