Tigre perdió pero se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana + Agregar ámbito en









Nacional le ganó 2-1 en Victoria, pero gracias la goleada del martes pasado en Uruguay se clasificó con un global de 4-2.

Santiago López anotó el gol de Tigre para descontar en el marcador ante Nacional. @catigreoficial

A pesar de sufrir y de perder 2-1 de local ante Nacional, Tigre se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana este martes tras imponerse en el global gracias a una victoria conseguida en la ida en Uruguay.

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El martes pasado, los dirigidos por Diego Davobe se impusieron en Montevideo por 3-0, pero esta noche les costó adueñarse del partido. En media hora de partido, los uruguayos ya ganaban 2-0 con un gol de Maximiliano Gómez a los 11 minutos y otro de su tocayo Silvera a los 31.

El primer tanto surgió de un error del Pity Martínez, que dio un pase al medio y le regaló la pelota al delantero que definió cruzado desde afuera del área y abrió el marcador. Más tarde, su compañero Silvera anotó con suspenso luego de que el VAR confirme que estaba habilitado.

Los dirigidos por Jorge Bava dejaron de tener el control del balón y los de Tigre se hicieron cargo. Santi López y el Pity Martínez comenzaron a generar más peligro. Incluso el ex Independiente marcó un gol que fue anulado por offside. Luego tuvo otra chance tras un error de Agustín Rogel, pero que definió mal.

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Sin embargo, la tercera fue la vencida para López que tras una asistencia de Nahuel Benegas picó entre los defensores y anotó junto al palo a los 82 minutos para llevar algo de tranquilidad a Victoria. Aunque Tigre no se quedó con el triunfo, si obtuvo la clasificación tras cerrar el parcial 4-2 a su favor. Los próximos partidos de Tigre El Matador se enfrentará por los octavos de final de la Copa Sudamericana a Montevideo City Torque y definirá la clasificación en el país vecino. Por el Torneo Clausura visitará a Racing el sábado en Avellaneda desde las 20.30 por la Zona B y recibirá a Belgrano de Córdoba el próximo miércoles a las 21.15.