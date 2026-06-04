New York Knicks ganó el primer juego de las Finales de la NBA ante San Antonio Spurts con un Brunson brillante

New York Knicks se llevó el Juego 1 de las Finales de la NBA tras ganarle a San Antonio Spurs por 105-95 para adueñarse del primer punto disputado en el Frost Bank Center, San Antonio, Texas.

Los neoyorkinos no pierden un partido desde el 23 de abril de este año. El antecendente más reciente entre ambos equipos fue en la Copa NBA que en un encuentro único, los Knicks se consagraron campeones.

En el inicio del encuentro New York Knicks parecía imponer su juego y en los primeros minutos, logró diferenciarse por siete puntos del local San Antonio Spurs . Sin embargo, una desafortunada jugada dejó momentáneamente fuera a la figura del equipo de la Gran Manzana, Jalen Brunson ( 30 puntos , 3 rebotes y 2 asistencias) que se reitró a los vestuarios. Los texanos aprovecharon y pasaron a dominar en el primer cuarto que finalizó 27-19 favorable a los Spurs.

Para la segunda mitad, la vuelta de Brunson en New York , emparejó las cosas. Los Knicks con una buena corrida y la potencia en la pintura de Karl Anthony Towns (18 puntos, 12 rebotes) lograron dar vuelta el marcador y pasar a ganar, pero San Antonio con Dylan Harper (16 puntos, 8 rebotes), uno de los novatos del conjunto local, retomó las riendas de los tantos y se llevó la primera mitad por 55-48.

Otro de los grandes valores que tuvo el equipo de Mitch Johnson fue Julian Champagnie (16 puntos, 10 rebotes), el perimetral se lució con sus tiros desde la línea de tres puntos, acertó cinco triples de 10 intentandos y alejó a una diferencia holagada favorable a los Spurs. Sin embargo, New York se enchufó al partido con KAT como bastión logró ganar el tercer cuarto y empatar el marcador en 76 al final de los terceros 10 minutos.

Ni Víctor Wembanyama (26 puntos, 12 rebotes), ni Jalen Brunson, ambos seleccionados como los jugadores más valiosos de sus respectivas conferencias tuvieron el partido que hubiesen deseado, pese a la gran cantidad de puntos que ambos convirtieron, también erraron en demasía. El base de los New York Knicks no estuvo fino desde el perímetro y culminó el juego con un solo triple encestado de los ocho que intentó en el encuentro. Mientras que el "Alien" francés, no desentonó de su equipo, pero dejó mucho que desear luego de la serie que jugó ante Oklahoma City Thunder en las Finales del Oeste.

Los Knicks consigueron mantener su racha goleadora, dar vuelta el resultado y liderar hasta por ocho unidades a San Antonio. Los locales consiguieron empatar el juego, pero en el clutch New York no falla y mantuvieron la ventaja en el marcador. La visita se robó la localía de los Spurs y se adueñaron del primer punto por 105-95.

Calendario de partidos de Las Finales de la NBA:

Las Finales de la NBA mantendrán el clásico formato de 2-2-1-1-1, alternando las canchas con San Antonio teniendo la ventaja de localía. En Argentina y toda latinoamérica los encuentros podrán verse por Prime Video.