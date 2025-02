Los Yankees de Nueva York rompen con una tradición de 49 años y permiten el uso de barba

béisbol.webp La política de la barba, inspirada en normas militares, exigía que los jugadores de los Yankees estuvieran afeitados, salvo por un bigote.

Steinbrenner aseguró que la decisión fue tomada tras consultar con exjugadores y miembros actuales del equipo. "Es el momento adecuado para dejar atrás la comodidad de nuestra política anterior", afirmó.

"Todos los jugadores, entrenadores y ejecutivos varones se les prohíbe exhibir cualquier tipo de vello facial que no sea el bigote [excepto por motivos religiosos], y el pelo de la cabeza no puede crecer por debajo del cuello”, se lee en un pasaje del manual del jugador del equipo. Las patillas largas y las patillas largas no están específicamente prohibidas".

La modificación no solo busca adaptarse a los tiempos modernos, sino también mejorar la relación con los jugadores, quienes muchas veces expresaron su incomodidad con la norma. Con este cambio, los Yankees abandonan una de sus tradiciones más rígidas y se alinean con la evolución del deporte y la cultura dentro de la MLB.