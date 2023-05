Luis Suárez elogió la llegada de Marcelo Bielsa: "Es bueno para el fútbol uruguayo"

Por su parte, Bielsa, durante su presentación se refirió a los históricos de Uruguay y el recambio de cara al futuro para afrontar las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026 y la Copa América 2024: "No he hablado con los referentes aún (Suárez, Edinson Cavani, Fernando Muslera). Creo que corresponde establecer un diálogo, escucharse y luego la inevitable tarea de decidir si es que es necesario hacerlo, en un sentido o en el otro. No tengo una decisión previa establecida".