Malvinas: polémica por el cambio de nombre del estadio de Mendoza para el Mundial Sub-20

Si bien la Federación internacional del fútbol (FIFA) decidió que los estadios fueran denominados durante la competencia por la ciudad que representan y no por sus nombres originales, fue llamativo que en el tablero electrónico aparecieran tapados los símbolos de las Islas Malvinas y de la bandera argentina, y en su lugar se colocaran dos carteles del Mundial.

Enojo desde la Cancillería

Este accionar no pasó desapercibido por el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería, Guillermo Carmona, quien lo denunció a través de sus redes sociales, y recriminó al gobernador Suárez por permitirlo.

El funcionario nacional compartió en su cuenta de Twitter el “antes y después” del tablero y apuntó contra el gobernador: “Al final no era un 'bolazo', como dijo el gobernador @rodysuarez, lo del Estadio Malvinas Argentinas durante el Mundial Juvenil Sub 20. Y no solo taparon a nuestras islas, también lo hicieron con la bandera argentina”, manifestó.

Y añadió que “nunca vieron una explicación satisfactoria de lo que negociaron y acordaron con la FIFA. Nunca consultaron con la Cancillería. Lo que evidencia el tablero electrónico lo dice todo”.

“A falta de explicación satisfactoria ¿habrá al menos un pedido de disculpas públicas de parte del gobernador?”, se preguntó el funcionario público.

Por su parte, el precandidato a vicegobernador de la lista "Avanza Mendoza", Lucas Ilardo, incluyó en las críticas al Subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta.

“Chiapetta sigue en el cargo de Deportes y todavía nadie entiende por qué. Suárez nos dijo que era un 'bolazo', otra vez mintió pero la impunidad lo cubre”, aseveró el senador en una publicación en Twitter.

Y aseguró que “esta vez, mintió para deshonrar a nuestros héroes de Malvinas tapándolas en el estadio de Mendoza. Vergonzoso”.