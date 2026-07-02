Manchester City confirma el traspaso récord en la Premier League de Elliot Anderson + Agregar ámbito en









El club financiado por los Emiratos Árabes confirmó la compra del volante de la Selección de Inglaterra, siendo así el fichaje más caro en la historia de la Premier League.

Manchester City confirma el traspaso récord en la Premier League de Elliot Anderson

El mediocampista internacional inglés Elliot Anderson ha fichado por el Manchester City, procedente del Nottingham Forest, tras un traspaso récord que podría alcanzar, según la prensa británica, los 150 millones de euros, comunicó el club 'citizen' en su página web.

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"El Manchester City y el Nottingham Forest han llegado a un acuerdo para el traspaso de Elliot Anderson, de 23 años, se encuentra actualmente disputando la Copa Mundial de la FIFA con Inglaterra y ya ha pasado el reconocimiento médico en Kansas. Mientras tanto, todos en el Manchester City le desean a Elliot y a la selección de Inglaterra la mejor de las suertes en su campaña mundialista, y esperamos darle la bienvenida a Manchester a su debido tiempo", señaló la nota.

Manchester City and Nottingham Forest have reached an agreement for the transfer of Elliot Anderson.



Read more https://t.co/9LdDn5182n pic.twitter.com/pX7HDVXRq9 — Manchester City (@ManCity) July 2, 2026 El Manchester City informó de que Elliot Anderson pasó el reconocimiento médico en Kansas City (Estados Unidos), donde se encuentra disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Al término del campeonato se completarán el resto de trámites de su traspaso cuando el centrocampista regrese a Inglaterra.

Según la prensa de su país, el fichaje de Anderson, de 23 años, por el City podría suponer una cifra récord en el fútbol británico de 130 millones de libras (150 millones de euros), aunque otras fuentes como Press Association indican que el importe sería inferior a los 125 millones de libras -144 millones de euros- que el Liverpool pagó al Newcastle por el Alexandre Isaak el año pasado.

Elliot Anderson anotó seis goles y repartió once asistencias en los 96 partidos disputados en sus dos temporadas con el Nottingham Forest, además de ganar el Europeo Sub-21 en 2025.

Según los medios británicos, el traspaso de Anderson está valorado en 116 millones de libras (155 millones de dólares) más variables. Una cifra que supera los 105 millones de libras que el Arsenal pagó por su compañero de selección inglesa Declan Rice hace tres años.