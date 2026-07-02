El representante del mediocampista argentino habló del futuro del campeón del mundo y reconoció que su entorno trabaja en una posible salida del club inglés.

Representante de Enzo Fernández ilusionó al Real Madrid: "Vemos posibilidades para salir del Chelsea"

El futuro de Enzo Fernández volvió a encender el mercado europeo después de que Javier Pastore , representante del mediocampista de la Selección Argentina , reconociera que su entorno analiza alternativas para una posible salida del Chelsea, en medio de los rumores que lo vinculan con Real Madrid .

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El exfutbolista argentino habló en Estados Unidos , donde sigue de cerca la participación de la "Scaloneta" en el Mundial 2026 , y fue tajante al referirse al presente del volante.

“Él está pensando solo en la Selección y nosotros viendo posibilidades para salir del Chelsea” , expresó Pastore.

De todos modos, el representante aclaró que por ahora no existe ninguna operación cerrada: “No hay nada firme ni confirmado en ningún club”.

La frase generó impacto inmediato en Inglaterra y España, especialmente porque Enzo viene siendo vinculado desde hace meses con el Real Madrid , que busca reforzar su mediocampo tras una temporada irregular y la necesidad de renovar una zona golpeada por las salidas de referentes históricos.

Pastore también explicó los viajes frecuentes del mediocampista a la capital española y buscó despejar especulaciones sobre presuntas negociaciones avanzadas.

El representante remarcó que Enzo tiene amigos en Madrid, que mantiene una relación muy cercana con Julián Álvarez y que él mismo vive en la ciudad.

“Todas las veces que viajó, viajó para verme a mí y para arreglar cosas de trabajo”, señaló Pastore. Y agregó una frase que no pasó inadvertida entre los hinchas del club español: “¿A quién no le gusta Madrid?”.

Enzo Fernández tiene contrato con Chelsea hasta 2032, por lo que una eventual salida no será sencilla ni económica.

El club inglés pagó más de 120 millones de euros al Benfica por el mediocampista a comienzos de 2023 y no está dispuesto a desprenderse de una de sus principales figuras por una cifra baja.

El campeón del mundo con Argentina ya había dejado algunas señales sobre su futuro y Chelsea incluso lo sancionó meses atrás por declaraciones públicas en las que habló de analizar opciones después del Mundial y expresó su deseo de vivir en España.

En aquel momento, Pastore defendió al futbolista y aseguró que sus dichos no habían sido una falta de respeto hacia el club londinense.

Ahora, el representante fue más directo y reconoció que el entorno del jugador está atento a posibles alternativas.

Real Madrid aparece como el destino que más ilusión genera, aunque hasta el momento no hay una oferta formal confirmada.

El club español evalúa el mercado en busca de un mediocampista de jerarquía, con capacidad para organizar el juego, romper líneas y sostener el ritmo competitivo en partidos grandes.