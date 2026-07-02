Oliver Kahn expuso la profunda crisis detrás de los últimos fracasos mundialistas de Alemania

La leyenda alemana analizó la eliminación ante Paraguay y apuntó a una falta de responsabilidad en los jugadores, no al entrenador.

Oliver Kahn analizó la eliminación de Alemania y apuntó a una crisis estructural en la selección.

Oliver Kahn, leyenda del fútbol alemán, cuestionó con dureza la eliminación de la selección de Alemania ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 , al señalar que la crisis del equipo no pasa por el entrenador sino por una falta de responsabilidad en los jugadores.

El ex arquero publicó un extenso análisis en su cuenta de LinkedIn donde sostuvo que el problema de la Die Mannschaft es estructural y no circunstancial. En ese marco, apuntó directamente a la cultura competitiva del equipo tras la caída por penales en Estados Unidos.

Kahn se detuvo especialmente en una escena ocurrida durante la tanda de penales, cuando el capitán Joshua Kimmich preguntó quién quería patear. Para el ex arquero, ese momento simboliza el principal déficit del equipo.

“Cuando la tanda de penales se fue a la prórroga, se podía ver a Joshua Kimmich buscando a los lanzadores. Para mí, ese fue el momento más revelador de esta eliminación. Un equipo de élite no busca voluntarios en ese momento. Tiene jugadores que exigen el balón”, escribió.

Además, mencionó la situación de Leon Goretzka , quien evitó asumir la responsabilidad en un momento clave, como ejemplo de la falta de personalidad en instancias decisivas.

El exarquero alemán cuestionó la falta de responsabilidad del plantel tras la caída ante Paraguay.

Un problema que va más allá del entrenador

El ex dirigente del Bayern descartó que la solución pase por un cambio en el banco de suplentes. “El debate sobre el próximo seleccionador nacional no da en el clavo. Tres seleccionadores han fracasado en el mismo punto”, afirmó en referencia a Joachim Löw, Hansi Flick y Julian Nagelsmann.

Para Kahn, el problema no radica en los nombres sino en un patrón repetido dentro del fútbol alemán. Según su visión, el equipo no logra sostener el rendimiento en los momentos de máxima presión, más allá de los estilos de cada entrenador.

Kahn también apuntó a la formación de jugadores jóvenes en Alemania como una de las raíces del problema. En su análisis, sostuvo que la capacidad de asumir responsabilidad no aparece en el momento de la selección, sino que se construye desde etapas tempranas.

Alemania quedó eliminada en el Mundial 2026 y Kahn dejó un duro diagnóstico sobre el equipo.

“Quienes nunca hayan aprendido esto no lo dominarán de repente con la camiseta de la selección”, explicó, al tiempo que cuestionó la cultura de desarrollo de la DFB, a la que acusó de repetir patrones sin una autocrítica profunda.

En el cierre de su reflexión, Kahn sintetizó su postura en una frase que se volvió central en su análisis: “El talento te lleva al Mundial. La responsabilidad determina cuánto tiempo permaneces allí”.

El exarquero concluyó que la eliminación ante Paraguay no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una crisis que se repite en el tiempo y que exige cambios más profundos que una simple modificación en el cuerpo técnico.