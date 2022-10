Manchester City ganó, pero Julián Alvarez, como titular, no destacó

Con este resultado, tiene uno más que el Arsenal, que este domingo podrá recuperar la punta cuando reciba a Nottingham Forest.

Sin el goleador noruego Erling Haaland (17 tantos y máximo artillero de la Premier) por un problema en el pie y un cuadro febril tras el partido por Champions League ante Borussia Dortmund, el entrenador, el catalán Josep Guardiola, decidió darle la oportunidad como titular al cordobés Julián Álvarez.

El partido de Julián Alvarez

Para el nacido en Calchín hace 22 años fue un partido "injusto". El delantero ex River entró poco en juego, tocó muy poco la pelota y no contó con ninguna situación de gol ni tiros francos al arco rival. No se le puede reprochar que no lo haya intentado o el esfuerzo que imprimió en el duelo: el Araña no paró de correr para presionar y para intentar desmarcarse, pero no tuvo una buena tarde.

En buena medida porque el planteo táctico de Brendan Rodgers, el entrenador del Leicester, le impidió al City mostrar su mejor juego. El local decidió replegarse y defender su arco. Armó un cerrojo al borde del área para custodiar a su arquero Danny Ward. Jugó con una línea de 5 en el fondo, más cuatro volantes y Jamie Vardy solo como referencia de ataque.

Lo supo aguantar en la primera mitad, pero una genialidad de De Bruyne definió el partido. Habían pasado apenas cuatro minutos del segundo tiempo cuando Jack Grealish encaró por el medio y recibió un leve toque del belga Tielemans. El tiro libre de De Bruyne fue perfecto: voló por encima de la barrera y pegó casi en el ángulo que forman el poste y el travesaño para clavarse en la red.

A pesar de encontrarse en desventaja en el marcador, el local no abandonó su postura y mantuvo una defensa cerrada, sin dejarle espacios libres a un rival que dominaba la pelota y ya no tenía apuro por atacar. En ese contexto, Álvarez se hundió entre los zagueros centrales y entró poco en juego.

Una volea de Tielemans que salvó el arquero brasileño Ederson y el travesaño pudo haber cambiado el curso del partido. Pero se luchó mucho y se jugó poco hasta los 75 minutos, cuando el entrenador local terminó de desplegar su plan de partido: quitó a Vardy y al central Soyuncu para que ingresaran los delanteros Iheanacho y Daka. Ahora Leicester jugaba 4-4-2 e iba en busca de un empate que nunca llegó.

A su vez, Guardiola refrescó el ataque y sacó a Julián Álvarez para que lo reemplazara Phil Foden y así tratar de aprovechar los espacios libres que ahora el local no podía cubrir con su nuevo dibujo. Pero no pasó nada más que los minutos hasta el final del partido. El City embolsó los tres puntos, se subió a la cima y le trasladó la presión al Arsenal, su principal competidor por la Premier en esta temporada.