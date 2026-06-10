La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante junio de 2026 entrarán en vigencia nuevos valores para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La actualización será del 2,58% y responde a la fórmula de movilidad que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), difundido por el INDEC.
Los depósitos de ANSES se verán alterados por el feriado del 15 de junio
Los haberes se entregarán según el esquema establecido para cada prestación y de acuerdo con la terminación del DNI de los titulares.
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El cronograma de pagos también tendrá modificaciones por la presencia del feriado nacional del 15 de junio. Como esa fecha coincide con una jornada no laborable, algunos beneficiarios recibirán sus haberes el día hábil siguiente, situación que impactará sobre determinados grupos incluidos en el calendario oficial.
Además de los aumentos, los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos accederán a un bono extraordinario de $70.000 y al medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. De esta manera, el ingreso total de ese sector será superior al monto mensual habitual.
Monto de las prestaciones de ANSES en junio
La actualización de junio alcanza a las principales prestaciones que administra ANSES. Los nuevos valores incluyen los incrementos determinados por la movilidad previsional.
Los montos vigentes quedaron establecidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima
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haber con aumento: $403.317,99
bono extraordinario: $70.000
medio aguinaldo: $201.659
total a cobrar: $674.976,99
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
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haber con aumento: $322.654,39
bono extraordinario: $70.000
medio aguinaldo: $161.327
total a cobrar: $553.981,59
Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez
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haber con aumento: $282.322,59
bono extraordinario: $70.000
medio aguinaldo: $141.161
total a cobrar: $493.483,89
Asignación Universal por Hijo (AUH)
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monto mensual: $144.932
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
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monto mensual: $471.915
Asignación Familiar por Hijo
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primer rango de ingresos: $72.474
Los beneficiarios cuyos haberes previsionales superan la jubilación mínima también recibirán un adicional proporcional. Ese complemento permitirá alcanzar un ingreso equivalente al haber mínimo, más el bono extraordinario dispuesto para junio.
Quiénes cobran el medio aguinaldo
El pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario llegará durante junio para jubilados y pensionados alcanzados por el sistema previsional. Los titulares de jubilaciones mínimas percibirán junto con su haber mensual un aguinaldo de $201.659. Ese monto se sumará al bono extraordinario de $70.000 dispuesto para quienes integran el segmento de menores ingresos.
Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor también accederán al cobro del medio aguinaldo. En ese caso, la suma prevista alcanza los $161.327. Los titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez cobrarán un aguinaldo de $141.161. Ese importe formará parte del total que recibirán durante el mes.
ANSES incorporará estos conceptos en la liquidación correspondiente a junio, por lo que cada beneficiario cobrará los montos según la fecha establecida en el calendario oficial.
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de junio 2026
El cronograma de pagos de junio contempla las fechas de acreditación para jubilaciones, pensiones, asignaciones y prestaciones por desempleo. El feriado nacional del 15 de junio modifica algunas fechas previstas para la segunda semana del calendario.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
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DNI terminados en 0: 8 de junio
DNI terminados en 1: 9 de junio
DNI terminados en 2: 10 de junio
DNI terminados en 3: 11 de junio
DNI terminados en 4: 12 de junio
DNI terminados en 5: 16 de junio
DNI terminados en 6: 17 de junio
DNI terminados en 7: 18 de junio
DNI terminados en 8: 19 de junio
DNI terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
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DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
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DNI terminados en 0: 8 de junio
DNI terminados en 1: 9 de junio
DNI terminados en 2: 10 de junio
DNI terminados en 3: 11 de junio
DNI terminados en 4: 12 de junio
DNI terminados en 5: 16 de junio
DNI terminados en 6: 17 de junio
DNI terminados en 7: 18 de junio
DNI terminados en 8: 19 de junio
DNI terminados en 9: 22 de junio
Asignación por Embarazo
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DNI terminados en 0: 10 de junio
DNI terminados en 1: 11 de junio
DNI terminados en 2: 12 de junio
DNI terminados en 3: 16 de junio
DNI terminados en 4: 17 de junio
DNI terminados en 5: 18 de junio
DNI terminados en 6: 19 de junio
DNI terminados en 7: 22 de junio
DNI terminados en 8: 23 de junio
DNI terminados en 9: 24 de junio
Pensiones No Contributivas
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DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio
Prestación por Desempleo Plan 1
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DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio