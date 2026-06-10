Los depósitos de ANSES se verán alterados por el feriado del 15 de junio

Los haberes se entregarán según el esquema establecido para cada prestación y de acuerdo con la terminación del DNI de los titulares.

Los titulares que tengan fecha de cobro posterior al feriado deberán contemplar el corrimiento previsto en el cronograma oficial

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) informó que durante junio de 2026 entrarán en vigencia nuevos valores para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares . La actualización será del 2,58% y responde a la fórmula de movilidad que toma como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), difundido por el INDEC.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cronograma de pagos también tendrá modificaciones por la presencia del feriado nacional del 15 de junio . Como esa fecha coincide con una jornada no laborable, algunos beneficiarios recibirán sus haberes el día hábil siguiente, situación que impactará sobre determinados grupos incluidos en el calendario oficial.

Además de los aumentos, los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos accederán a un bono extraordinario de $70.000 y al medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. De esta manera, el ingreso total de ese sector será superior al monto mensual habitual.

La actualización de junio alcanza a las principales prestaciones que administra ANSES . Los nuevos valores incluyen los incrementos determinados por la movilidad previsional.

Los montos vigentes quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima

haber con aumento: $403.317,99

bono extraordinario: $70.000

medio aguinaldo: $201.659

total a cobrar: $674.976,99

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

haber con aumento: $322.654,39

bono extraordinario: $70.000

medio aguinaldo: $161.327

total a cobrar: $553.981,59

Pensión No Contributiva (PNC) por Invalidez y Vejez

haber con aumento: $282.322,59

bono extraordinario: $70.000

medio aguinaldo: $141.161

total a cobrar: $493.483,89

Asignación Universal por Hijo (AUH)

monto mensual: $144.932

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad

monto mensual: $471.915

Asignación Familiar por Hijo

primer rango de ingresos: $72.474

Los beneficiarios cuyos haberes previsionales superan la jubilación mínima también recibirán un adicional proporcional. Ese complemento permitirá alcanzar un ingreso equivalente al haber mínimo, más el bono extraordinario dispuesto para junio.

ANSES

Quiénes cobran el medio aguinaldo

El pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario llegará durante junio para jubilados y pensionados alcanzados por el sistema previsional. Los titulares de jubilaciones mínimas percibirán junto con su haber mensual un aguinaldo de $201.659. Ese monto se sumará al bono extraordinario de $70.000 dispuesto para quienes integran el segmento de menores ingresos.

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor también accederán al cobro del medio aguinaldo. En ese caso, la suma prevista alcanza los $161.327. Los titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez cobrarán un aguinaldo de $141.161. Ese importe formará parte del total que recibirán durante el mes.

ANSES incorporará estos conceptos en la liquidación correspondiente a junio, por lo que cada beneficiario cobrará los montos según la fecha establecida en el calendario oficial.

jubilados anses.jpg Depositphotos

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de junio 2026

El cronograma de pagos de junio contempla las fechas de acreditación para jubilaciones, pensiones, asignaciones y prestaciones por desempleo. El feriado nacional del 15 de junio modifica algunas fechas previstas para la segunda semana del calendario.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 10 de junio

DNI terminados en 1: 11 de junio

DNI terminados en 2: 12 de junio

DNI terminados en 3: 16 de junio

DNI terminados en 4: 17 de junio

DNI terminados en 5: 18 de junio

DNI terminados en 6: 19 de junio

DNI terminados en 7: 22 de junio

DNI terminados en 8: 23 de junio

DNI terminados en 9: 24 de junio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Prestación por Desempleo Plan 1