¿Diego Maradona y Claudio Caniggia vuelven a juntarse en Gimnasia?

El histórico delantero de la Selección fue a ver varios partidos del conjunto platense desde que Diego tomó el mando. Además, mantiene fluidas charlas con el entrenador.

Si bien no existe una oferta formal, algunos medios platenses indican que Caniggia se podría sumar al cuerpo técnico para trabajar específicamente con los atacantes. De esta forma, complementaría los roles que cobren Sebastián Méndez y Adrián González, los auxiliares de Maradona.

Lucas Barrios se queda en Gimnasia

El delantero Lucas Barrios confirmó que renovó su contrato con Gimnasia, por un año más, y aseguró que fue el propio Maradona el que "quería que continúe".

"Diego quería que continúe, el club quería que continúe y yo también. Me adapto a la pandemia y a la situación que están viviendo los clubes, la verdad que es una situación complicada para todos", indicó el experimentado atacante.

Barrios indicó que aceptó una reducción salarial en su nuevo vínculo: "Tuve la mala suerte de lesionarme apenas llegué y después se paró el campeonato y no pude jugar. No me quería ir de esa manera".

"Quiero volver y jugar, y hacerlo bien, así que me adapté a las condiciones que puso el club", agregó el delantero en diálogo con FM Club 947.