El cielo tiene otro D10s

Un 30 de octubre de 1960 nació en el hospital Evita de Lanús. Hijo de Dalma Salvadora Franco (o simplemente, “Doña Tota”) y de Diego Maradona (o simplemente, “Don Diego”. Fue el quinto de los ocho hijos del matrimonio y el primer varón. Se crió en el humilde Barrio de Villa Fiorito y tuvo una infancia dura, con bastantes carencias”. “Cuando llegaba el momento de la comida, mi mamá decía que le dolía la panza, pero a los 13 años me di cuenta que mi vieja no sufría del estómago y lo decía para que comiéramos nosotros, porque la comida no alcanzaba”…