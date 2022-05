Presentaron el avión "Tango D10S" en homenaje a Maradona en Morón

image.png

Los asistentes al evento tuvieron la posibilidad de dejar un mensaje grabado en la cabina del avión "para que le llegue al cielo" a Diego, que falleció el 25 de noviembre de 2020.

De la presentación también participaron, a través de mensajes grabados en pantalla gigante, el tenista Juan Martín Del Potro, la ex "Leona" Luciana Aymar, el ex basquetbolista Fabricio Oberto, el ex rugbier Agustín Pichot y ex futbolistas del seleccionado argentino como Javier Mascherano y Javier Saviola.

El 'avión de Maradona', de diez plazas, está decorado con los colores de la bandera argentina, celeste y blanco y lleva en sus laterales la imagen de Diego besando la Copa del Mundo y otra alusiva a la icónica "mano de Dios" del gol a Inglaterra, ambas pintadas por el muralista argentino Maximiliano Bagnasco.

avion tango d10s maradona.jpg

Su interior está íntegramente decorado con memorabilia maradoniana y equipado con un sistema que permite interactuar con la voz y la imagen del jugador fallecido en 2020.

"Me parece una idea brillante que esté ploteado con la imagen del mejor jugador de la historia", dijo a la prensa el campeón mundial en 1986 Sergio 'Checho' Batista, uno de los que asistieron a la presentación.

"No tenerlo a Diego presente nos duele mucho, es el primer mundial sin el mejor jugador del mundo, lo extrañamos mucho, pero para nosotros siempre está, siempre se lo nombra cuando nos juntamos los muchachos del '86 y recordamos alguna anécdota o cómo nos llevó de la mano a ganar ese Mundial", agregó.

La iniciativa pertenece a la empresa fintech Give and Get, cuyo director ejecutivo Gastón Kolker, explicó que en una primera etapa sólo realizará vuelos privados dentro de Argentina.

Sin embargo el plan es "llevarlo a México, Nápoles, Dubai, todos los lugares que fueron emblemáticos en la vida de Maradona", explicó.

De su lado Dalma y Gianinna Maradona festejaron la iniciativa. "Tenemos mucha emoción estamos muy contentas de presenciar este momento", dijo Gianinna.

image.png

"A él le hubiera encantado, estamos acá representándolo", agregó Dalma, poco antes de visitar el interior del avión.

"Este no es un avión cualquiera ni para nosotras ni para los fanáticos. No podemos creer esta locura, el amor que le tienen que trasciende todo, es hermoso", agregó.

El avión volará a Qatar para el Mundial y luego será subastado para apoyar a una oenegé (ONG), según indicó la empresa.