Marcelo Bielsa se plantó contra la FIFA y dijo que las nuevas medidas en el Mundial 2026 "no agregan nada y le quitan mucho" al juego + Agregar ámbito en









Antes del partido decisivo frente a Cabo Verde, el técnico rosarino apuntó contra el minuto de refresco obligatorio y aseguró que la decisión se tomó sin analizar el juego.

El entrenador argentino fue crítico con la pausa de hidratación implementada dispuesta por la FIFA.

En la antesala del crucial partido de este domingo ante Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, Marcelo Bielsa alzó la voz en conferencia de prensa. El director técnico argentino cuestionó con dureza el tiempo muerto por hidratación impuesto por la FIFA, una regla que nació para combatir el calor extremo pero que hoy se aplica de forma fija, incluso bajo techo. Al respecto, el entrenador de la Celeste fue categórico y disparó: "No le agregan nada y le quitan mucho".

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El entrenador rosarino también criticó el trasfondo de la disposición de la FIFA al advertir que "cuando se dividió en cuatro, no se pensó en el fútbol, se pensó en otras repercusiones". Este malestar no solo afecta a los futbolistas en la cancha, sino también a los hinchas en las tribunas, quienes suelen reprochar con silbidos y abucheos cada interrupción arbitral. Cabe destacar que este parate obligatorio no es una novedad absoluta de este Mundial, ya que cuenta con antecedentes recientes en torneos como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Respecto al partido contra Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami, Bielsa expresó su deseo de que la selección muestre desde el arranque el mismo nivel exhibido durante la segunda mitad del debut ante Arabia Saudita, encuentro que finalizó 1-1. El entrenador analizó la disparidad de rendimiento en aquel primer compromiso y señaló: "Lo que sucedió en el segundo tiempo fue totalmente distinto. Lo que hizo el equipo en el segundo tiempo podría haberlo hecho en el primero también". Asimismo, el estratega calificó la primera etapa de aquel encuentro como "pastosos".

marcelo bielsa 1 Las declaraciones de Marcelo Bielsa En la antesala del crucial partido de este domingo ante Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. AUF

Bielsa defiende la sede de Uruguay y apunta al Grupo H Por otra parte, Marcelo Bielsa respaldó nuevamente la decisión de concentrar en Playa del Carmen, minimizando el impacto de tener que viajar desde México hacia Estados Unidos para disputar los dos primeros encuentros. El técnico elogió el búnker elegido al afirmar: "No podríamos imaginar un lugar mejor, no únicamente por las instalaciones, sino por la disponibilidad que tienen todos los que allí trabajan. Es un sitio muy generoso con nuestras necesidades".

En el plano deportivo, Uruguay está obligado a ganar para mejorar su posición en el Grupo H antes de enfrentar a España en la última fecha, selección que viene de empatar sin goles ante Cabo Verde. El desenlace de esta zona es clave, ya que los dos clasificados cruzarán en los dieciseisavos de final contra los clasificados del grupo de Argentina, abriendo la posibilidad de un clásico rioplatense contra los campeones del mundo.