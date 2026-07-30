Murió un rugbier de 18 años tras un choque contra una columna en La Plata

La víctima, jugador del club San Luis, perdió el control de su auto y falleció en el lugar. Investigan cómo se produjo el siniestro.

Un joven de 18 años , jugador de rugby del club San Luis , murió este miércoles por la mañana luego de protagonizar un accidente de tránsito fatal en la ciudad de La Plata , a la altura de Villa Elisa .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La víctima fue identificada como Juan Cruz Saroglia , quien conducía un Fiat Bravo blanco cuando, por motivos que aún se intentan establecer, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra una columna de alumbrado público en la intersección de Camino Centenario y Arana .

Tras el impacto, personal del SAME acudió al lugar y constató que el joven, que se trasladaba solo , había fallecido en el acto debido a la violencia del choque.

De acuerdo con información de medios locales, el vehículo también provocó daños en una garita de transporte público , ubicada en las inmediaciones de un puente peatonal sobre Camino Centenario.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y quedó en manos de la UFI N.º 12 de La Plata , que ordenó una serie de pericias para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho. Entre las hipótesis analizadas, se evalúa si hubo otro vehículo involucrado , aunque con el paso de las horas esa posibilidad perdió fuerza.

Desde el club expresaron su pesar a través de un mensaje en redes sociales: “Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de profundo dolor”. La entidad permaneció cerrada por duelo durante la jornada.

Saroglia residía en City Bell y formaba parte de la categoría M19 del club San Luis, una de las instituciones deportivas más reconocidas de la región.

Desde el club expresaron su pesar a través de un mensaje en redes sociales: “Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento de profundo dolor”. La entidad permaneció cerrada por duelo durante la jornada.

Asimismo, se informó que el velatorio se realizó en Sepelios Betti, en City Bell, ayer por la noche y hoy por la mañana.