Escándalo en Mendoza: se suspendió Godoy Cruz vs. Talleres por agresión a un juez de línea

El partido entre Godoy Cruz y Talleres de Córdoba en Mendoza tuvo que suspenderse antes del arranque del segundo tiempo, debido a que el juez de línea, Diego Martín, recibió el impacto de un proyectil en su frente . El marcador del encuentro reflejaba un 0-0 y aún no se sabe que ocurrirá con los 45 minutos que faltaban.

"No hay posibilidades de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado. Si nosotros seguimos jugando, va a seguir pasando. Sé que no es culpa de los jugadores, es culpa de gente incivilizada", expresó Falcón Pérez.