Cierran el Paso Cristo Redentor por el mal clima en Mendoza + Seguir en









La Coordinación del Centro de Frontera confirmó que la restricción inicia en Uspallata, del lado argentino, y Guardia Vieja, en territorio chileno.

﻿El cierre coincide con el inicio del otoño, época en la que las tormentas y la inestabilidad meteorológica suelen complicar la circulación en la cordillera.

Debido a un frente de inestabilidad en la alta montaña, el Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado de forma preventiva a partir de la medianoche de este domingo. Las malas condiciones climáticas en Mendoza obligaron a suspender el tránsito entre Argentina y Chile hasta nuevo aviso. Según informó la Coordinación del Centro de Frontera, la restricción se aplica desde Uspallata y Guardia Vieja, bloqueando totalmente el acceso al túnel internacional.

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Según indicó el medio local Los Andes, la decisión apunta a resguardar la seguridad de quienes transitan por la zona, ya que las nevadas presentes no permiten garantizar las condiciones mínimas para circular, tanto a vehículos particulares como camiones.

Esta interrupción ocurre justo con el inicio del otoño, temporada en la que el clima en la cordillera se vuelve más inestable. Ante este escenario, las autoridades de ambos países instaron a los viajeros a no emprender el trayecto y a seguir las actualizaciones sobre la reapertura a través de los medios oficiales.

Cierre transitorio en Paso Cristo Redentor Antes de este nuevo corte, el cruce internacional cerró el viernes y reabrió brevemente el sábado a las 9 de la mañana. Esa interrupción previa se debió a fuertes lluvias en el sector chileno, donde se registraron precipitaciones superiores a los 40 milímetros.

Aunque el sábado se rehabilitó el tránsito en ambos sentidos, la jornada estuvo marcada por demoras, especialmente en la aduana de Chile, con esperas que superaron las dos horas para vehículos particulares.

De acuerdo a Los Andes, el Sistema Integrado informó que, en el sector argentino, el tránsito particular no experimentó demoras significativas en la zona de Roque Carranza. Sin embargo, la reapertura resultó transitoria ya que las previsiones meteorológicas indicaban lluvias intensas y posibles tormentas, sobre todo en la madrugada, lo que derivó en la decisión de cerrar nuevamente el paso a partir de este domingo.