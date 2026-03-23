Reabrió el paso Cristo Redentor tras las intensas nevadas + Seguir en









Luego de varios días de cierre por un fuerte temporal, autoridades de Argentina y Chile reabrieron el principal cruce internacional, clave para el comercio y el turismo.

El paso entre la Argentina y Chile al tránsito terrestre ya fue habilitado este lunes.

El paso internacional Cristo Redentor fue habilitado luego de permanecer cerrado durante varios días por intensas nevadas que afectaron la transitabilidad en la alta montaña. La reapertura se concretó tras una evaluación conjunta de las condiciones climáticas y del estado de la calzada, luego de un frente de inestabilidad que había obligado a suspender el tránsito por razones de seguridad.

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Durante el fin de semana, el cruce había sido clausurado de manera preventiva ante la acumulación de nieve, la baja visibilidad y el riesgo de aludes en distintos tramos del corredor internacional.

Cristo Redentor, un paso clave entre Argentina y Chile El sistema Cristo Redentor —también conocido como paso Los Libertadores— es el principal corredor terrestre entre Argentina y Chile, conectando la provincia de Mendoza con la región de Valparaíso. Por ahí circula gran parte del transporte de cargas entre ambos países, además de miles de turistas que cruzan la cordillera durante todo el año.

El túnel internacional, inaugurado en 1980, se encuentra a más de 3.000 metros de altura, una condición que lo vuelve especialmente vulnerable a las condiciones climáticas extremas, sobre todo durante el otoño e invierno. Los cierres temporales son habituales en esta época del año. Las autoridades suelen interrumpir el tránsito cuando las condiciones meteorológicas no garantizan seguridad, especialmente por la presencia de hielo en la calzada o riesgo de avalanchas.

En los últimos días, el paso había sido habilitado brevemente y luego vuelto a cerrar ante un nuevo ingreso de aire frío y precipitaciones en la cordillera, lo que generó complicaciones para el transporte internacional.

Paso Cristo Redentor El paso Cristo Redentor, clave para el comercio y el turismo entre la Argentina y Chile. Recomendaciones para circular Tras la reapertura, las autoridades pidieron a los conductores extremar las precauciones, respetar las indicaciones de los organismos de control y mantenerse informados sobre el estado del paso, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente en la alta montaña. Además, no se descartan nuevas interrupciones si se registran nuevas nevadas en la zona cordillerana, un fenómeno frecuente en esta época del año.