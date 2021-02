Se cerró el libro de pases: ¿quién incorporó más y mejor en el fútbol argentino?

El "Millonario", que sufrió la destacada baja de Ignacio "Nacho" Fernández, abrió la billetera y sumó seis jugadores: Agustín Palavecino, Héctor David Martínez, el regreso de Jonatan Maidana, José Paradela, Agustín Fontana y Alex Vigo.

Boca, por su parte, fue la antítesis, dado que, si bien llegó Rojo, el resto de los futbolistas que fueron buscados por el club no vestirán la camiseta de Boca el próximo semestre y Miguel Ángel Russo, además, no contará con el lateral derecho que pidió con énfasis durante todo el receso, debido a que el colombiano Felipe Román no superó la revisión médica.

San Lorenzo, que comenzó la era de Diego Dabove, tiene cinco caras nuevas: Diego Braghieri, Jalil Elías, Lucas Melano, Franco Troyansky y Yeison Gordillo.

La apretada economía de Independiente, en tanto, no le impidió salir al mercado en busca de refuerzos para el plantel de Julio César Falcioni, por lo que arribaron Juan Manuel Insaurralde, Jonathan Herrera y Adrián Arregui, aunque hasta el momento sólo presentó al marcador central.

En el Racing de Juan Antonio Pizzi se vivieron horas movidas en los últimos días, con una noticia importante: Ignacio Piatti se pondrá la camiseta albiceleste y tendrá de compañeros a Ezequiel Schelotto, Maximiliano Lovera, Tomás Chancalay, Aníbal Moreno, Enzo Copetti, Matías Tagliamonte y Joaquín Novillo, las otras incorporaciones de la Academia.

Los equipos rosarinos sumaron refuerzos importantes, dado que a Rosario Central volvieron Marco Ruben y Jorge Broun, además de Nicolás Ferreyra, Gastón Ávila y Patricio Cucchi.

En Newell’s también hubo retornos de peso: Franco Escobar, Fernando Belluschi y Cristian Lema, al tiempo que Jonatan Cristaldo y Yonathan Cabral completan la lista.

Entre los elencos que más se reforzaron aparecen Sarmiento de Junín, Godoy Cruz de Mendoza, Patronato y Central Córdoba de Santiago del Estero.

A su vez, en Huracán y Estudiantes de La Plata surgieron nombres importantes, como la vuelta al fútbol argentino de Claudio Yacob y Juan Sánchez Mino, respectivamente, mientras que Vélez ganó la pulseada y se quedó con Gerónimo Poblete, además de la vuelta de Santiago Cáseres y el defensor uruguayo Matías De Los Santos, entre otros movimientos relevantes del mercado de pases.