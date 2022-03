Messi entrenó a la par y jugará ante Venezuela

La fuerte gripe que le impidió al crack rosarino estar presente el domingo último en el partido que el PSG perdió ante Mónaco (0-3) por la liga francesa parece haber quedado atrás y no haber dejado secuelas. Lo cierto es que Scaloni, más allá de que el capitán no llegue con el ritmo aconsejable, no evalúa la posibilidad de que el ‘10’ arranque desde el banco de los suplentes como pasó, por ejemplo, en Montevideo frente a Uruguay (1-0). El único futbolista convocado que ayer efectuó una tarea diferenciada es Ángel Di María, todavía entre algodones por un desgarro.