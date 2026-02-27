Se sortearon los octavos de la Champions League y habrá otro Real Madrid vs Manchester City + Seguir en









Este viernes se realizó el sorteo de los octavos y toda la fase final de la Champions League 2026. El duelo más destacado será entre el más campeón del torneo y el equipo de Pep Guardiola.

Esta jornada se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League y los 16 equipos que siguen en carrera ya conocen a sus rivales de cara a la próxima fase del torneo más importante de Europa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además, este sorteo de octavos de final también definió las llaves de cuartos y semifinales, con lo que ya quedó definido todo el cuadro de la Champions.

Los cruces de octavos de la Champions League Arsenal vs. Bayer Leverkusen

Bayern Munich vs. Atalanta

Liverpool vs. Galatasaray

Tottenham Hotspur vs. Atlético Madrid

Barcelona vs. Newcastle United

Chelsea vs. Paris Saint-Germain

Sporting CP vs. Bodo/Glimt

Manchester City vs. Real Madrid image ¿Cuándo y cómo se jugarán los octavos de la Champions? Las series eliminatorias de los octavos de final se realizarán a ida y vuelta y están programadas para disputarse entre el 10/11 y 17/18 de marzo de 2026.

Las fechas de las fases de eliminación de la Champions League Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026 ¿Dónde ver los partidos de la Champions League? Todos los partidos de la temporada 2025/2026 de la Champions League pueden verse por la plataforma de Disney+.