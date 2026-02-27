Esta jornada se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League y los 16 equipos que siguen en carrera ya conocen a sus rivales de cara a la próxima fase del torneo más importante de Europa.
Se sortearon los octavos de la Champions League y habrá otro Real Madrid vs Manchester City
Este viernes se realizó el sorteo de los octavos y toda la fase final de la Champions League 2026. El duelo más destacado será entre el más campeón del torneo y el equipo de Pep Guardiola.
Además, este sorteo de octavos de final también definió las llaves de cuartos y semifinales, con lo que ya quedó definido todo el cuadro de la Champions.
Los cruces de octavos de la Champions League
- Arsenal vs. Bayer Leverkusen
- Bayern Munich vs. Atalanta
- Liverpool vs. Galatasaray
- Tottenham Hotspur vs. Atlético Madrid
- Barcelona vs. Newcastle United
- Chelsea vs. Paris Saint-Germain
- Sporting CP vs. Bodo/Glimt
- Manchester City vs. Real Madrid
¿Cuándo y cómo se jugarán los octavos de la Champions?
Las series eliminatorias de los octavos de final se realizarán a ida y vuelta y están programadas para disputarse entre el 10/11 y 17/18 de marzo de 2026.
Las fechas de las fases de eliminación de la Champions League
- Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
- Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
- Final: 30 de mayo de 2026
¿Dónde ver los partidos de la Champions League?
Todos los partidos de la temporada 2025/2026 de la Champions League pueden verse por la plataforma de Disney+.
