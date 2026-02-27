SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

27 de febrero 2026 - 10:49

Se sortearon los octavos de la Champions League y habrá otro Real Madrid vs Manchester City

Este viernes se realizó el sorteo de los octavos y toda la fase final de la Champions League 2026. El duelo más destacado será entre el más campeón del torneo y el equipo de Pep Guardiola.

sorteo champions

Esta jornada se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League y los 16 equipos que siguen en carrera ya conocen a sus rivales de cara a la próxima fase del torneo más importante de Europa.

Además, este sorteo de octavos de final también definió las llaves de cuartos y semifinales, con lo que ya quedó definido todo el cuadro de la Champions.

Informate más

Los cruces de octavos de la Champions League

  • Arsenal vs. Bayer Leverkusen
  • Bayern Munich vs. Atalanta
  • Liverpool vs. Galatasaray
  • Tottenham Hotspur vs. Atlético Madrid
  • Barcelona vs. Newcastle United
  • Chelsea vs. Paris Saint-Germain
  • Sporting CP vs. Bodo/Glimt
  • Manchester City vs. Real Madrid
image

¿Cuándo y cómo se jugarán los octavos de la Champions?

Las series eliminatorias de los octavos de final se realizarán a ida y vuelta y están programadas para disputarse entre el 10/11 y 17/18 de marzo de 2026.

Las fechas de las fases de eliminación de la Champions League

  • Cuartos de final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026
  • Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026
  • Final: 30 de mayo de 2026

¿Dónde ver los partidos de la Champions League?

Todos los partidos de la temporada 2025/2026 de la Champions League pueden verse por la plataforma de Disney+.

