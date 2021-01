Lionel Messi y la resignación de Barcelona: "Se va a mitad de año"

"Mantener a Messi sería la mejor noticia para el club, pero no soy muy optimista. Me hubiera gustado que dijera en su entrevista de la otra semana que su deseo es quedarse en el club, pero no lo hizo y ahora hay que esperar y ver", manifestó Benedito en una entrevista a ESPN.

Sin embargo, el dirigente manifestó que no tiene muchas esperanzas acerca de la continuidad del rosarino en Barcelona: "La verdad es que soy pesimista. Hay que tener en cuenta que en agosto dijo que quería irse después de 20 años y aún no especificó qué quería hacer. El resultado más probable que veo es que nos deje a mitad de año".

Messi quiso irse de Barcelona a mediados del año pasado. Sin embargo, desde la institución catalana rechazaron su petición y lo forzaron a cumplir su contrato, que vence al finalizar la actual temporada.

En la actualidad, Messi tiene la libertad de negociar con cualquier club del mundo sin consultar con Barcelona ya que su convenio expira en menos de 6 meses. Manchester City y PSG pican en punta como posibles destinos, aunque no hay que descartar la MLS.

"Dada la situación del club, creo que es importante que se quede en el Barça, ya que él entiende cómo serán los dos próximos años que tenemos por delante. Lleva 20 años aquí, es aficionado del Barcelona y creo que es sensible a la situación", cerró Benedito.