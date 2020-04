Mike Tyson y una insólita confesión: aseguró que fumar veneno de sapo encarriló su vida

Tyson contó que Gerardo Sandoval, alias el Dr. Gerry le comentó en su podcast "Hotboxin' with Mike Tyson", sobre el 5-MeO-DMT. Se trata de una sustancia producida por el sapo Bufo alvarius, que es "como una base libre que salta al corazón de Dios y regresa, en solo 20 minutos".

Este veneo es usado por el Bufo alvarius para auyentar depredadores. Sin embargo, el humano descubrió que puede ser ordeñado para luego secarlo y fumarlo.

El exboxeador, que atravesaba por una fuerte recaída, no dudo en probarlo: "Estaba enloqueciendo. ‘No quiero hacer esto más. Quiero que pare’ Demasiado tarde. No pude parar. Pensé, 'la jodí. Oh, mierda. La jodí ¿Qué estaba tratando de probar? Estoy muerto. Estoy muerto. Se acabó. Toda mi vida. Mi vida se fue. Tomé estas jodidas drogas y me mató. No hay forma de que pueda sobrevivir a esto".

Luego, le explicó a la revista GQ que logró superar el momento de pánico y pudo disfrutar de la experiencia: "Es casi como si murieras y renacieras”. Además, aseguró que volvió a hacerlo otras tres veces.