Mundial 2026: las curiosidades que seguramente no conocías de Kansas City y tenés que saber

Esta ciudad será testigo del estreno de los actuales campeones del mundo. Además, tendrá actividades para antes, durante y después de los partidos.

El objetivo del Mundial 2026 es, para los fanáticos, que su seleccionado levante el ansiado trofeo y sea el rey del fútbol de combinados nacionales. Pero también, dentro de la organización, para las sedes hay otros factores a tener en cuenta, principalmente, dar la mejor bienvenida a sus invitados.

En ese marco, Kansas City llega completamente preparada para recibir una gran cantidad de hinchas argentinos, debido a que será el escenario donde los actuales campeones disputarán su debut. Argentina se mide ante Argelia para dar el puntapié inicial a la conquista de su cuarta estrella y ya están más que listos para un hito que genera enorme expectativa en la ciudad.

Kansas City no es una ciudad tradicional en el sentido más clásico. Está dividida entre Missouri y Kansas , y cuando se habla de la sede del Mundial 2026 en realidad se está hablando de toda una región que funciona en conjunto. No es un dato menor, porque todo el operativo del torneo está pensado a esa escala: transporte, accesos y circulación de gente no se concentran en un solo punto.

La experiencia de la ciudad no estará centrada solo en el fútbol que ofrece el Mundial 2026.

También hay algo que no siempre se menciona: el vínculo de la ciudad con el fútbol es mucho más fuerte de lo que parece a primera vista. Sporting Kansas City es uno de los clubes históricos de la MLS , con importantes títulos y una estructura consolidada. A eso se suma el crecimiento del fútbol femenino con Kansas City Current , que incluso tiene un estadio propio construido específicamente para ese plantel.

Otro dato que suma contexto es el rol que tuvo la ciudad en el propio Mundial 2026. Empresas de Kansas participaron en el diseño o construcción de 13 de las 16 sedes del torneo. No solo será el escenario de partidos claves, sino que también forma parte de cómo se armó el evento.

Después está el lado más cotidiano. Barrios como Crossroads, Westport o el Power & Light District muestran una ciudad activa, con movimiento, música y vida nocturna. Y si se busca algo más ligado a la historia, el distrito 18th & Vine es uno de los puntos más reconocidos por su vínculo con el jazz.

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Las recomendaciones gastronómicas para los visitantes

Kansas City tiene una marca registrada muy clara: el barbecue. No es una exageración ni una etiqueta turística. Hay más de 100 restaurantes dedicados a este tipo de cocina, con una tradición que está muy instalada y que forma parte de la identidad local. Incluso hay un museo dedicado exclusivamente al tema, el Museum of BBQ. No es solo comer, es entender una forma de cocinar que lleva décadas y que se convirtió en una referencia dentro de Estados Unidos.

Pero la oferta no se queda ahí. De hecho, uno de los puntos interesantes que marca la propia guía de la ciudad es la variedad. Hay restaurantes que representan distintas culturas y que se vinculan directamente con los países que van a jugar el Mundial 2026. Por ejemplo, para comida argentina aparecen lugares como Los Hornos o Piropos. Si se busca algo más ligado a Argelia, rival en el debut, hay opciones como Habashi House. También hay cocina austríaca, caribeña, inglesa o latinoamericana en distintos puntos de la ciudad.

Kansas Center Argyle Events Esta será la casa de la Selección Argentina durante el Mundial 2026. Argyle Events

La ciudad del debut de la Selección Argentina: lo que necesitás para el día del partido

Para el día del partido, hay algo claro: Kansas City se está preparando para recibir mucha gente. No es una suposición, es un número concreto. Se espera que más de 650.000 personas pasen por la ciudad durante la Copa del Mundo, lo que cambiará completamente la dinámica habitual. Por eso, la organización armó un sistema de transporte específico para el torneo.

Se trata del ConnectKC26 Pass, pensado para moverse entre distintos puntos sin tener que depender de un solo medio. También hay servicios directos desde el aeropuerto y rutas especiales para llegar al estadio. Esto resulta fundamental para los fanáticos que asistirán a los partidos porque el estadio no se encuentra en el centro de la ciudad.

Por otro lado, la FIFA Fan Festival va a ser uno de los puntos fuertes de la ciudad, con actividades durante 18 días seguidos. Es un espacio abierto, pensado para quienes tienen entrada y también para los que no, y que funciona como una especie de segundo centro del Mundial en la ciudad. Eso cambia bastante la lógica del viaje. No es solo ir al estadio, ver el partido y volver, sino que hay movimiento antes, durante y después, y Kansas ya está lista para no decepcionar a los fanáticos.