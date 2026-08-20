A los 46 años, Ronaldinho vuelve al fútbol italiano con el Ravenna: el acuerdo comercial que lo pondrá nuevamente en la cancha + Agregar ámbito en









El Balón de Oro de 2005 decidió volver al profesionalismo, luego de estar fuera de las canchas desde 2018. Su relación con el presidente de su nuevo club clave en su vuelta.

Ronaldinho vuelve al fútbol: Ravenna FC será su nuevo destino, en donde portará la camiseta N°10.

Ronaldinho aterrizó este jueves en Italia para firmar su contrato y ser presentado como nuevo jugador del Ravenna, equipo de la Serie C. Aunque su fichaje responde principalmente a una fuerte estrategia de marketing para impulsar la marca del club, está previsto que el astro brasileño también sume algunos minutos en la cancha durante la temporada 2026/27.

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La llegada del brasileño fue posible por la estrecha relación que mantiene con el empresario Ignazio Cipriani, propietario de la institución desde 2024. Esta ambiciosa estrategia, que tiene a Ronaldinho –de 46 años– como figura central, se sostiene con el fuerte respaldo financiero de socios estratégicos como Black Duck y los recientes acuerdos comerciales firmados con Nike.

Ronaldinho ya está en Emilia-Romaña (Italia). Ravenna El conjunto ravennés ya comenzó a exprimir esta incorporación al máximo en sus redes sociales. En uno de los primeros posteos referidos a la llegada de “Dinho” al aeropuerto de Forlí, pusieron una foto de él con su habitual gesto con las manos denominado como “shaka”, en el que levanta el pulgar y el meñique mientras dobla los otros dedos hacia la palma.

Además, como producción para que el fichaje siga resonando por varías vías, convocaron a todo tipo de medios para que cubran la llegada del campeón del mundo con la Canarinha en 2002. Luego de las preguntas, posó junto a Cipriani con la nueva camiseta del Ravenna para esta nueva temporada, con el sponsor de la pipa en la parte superior derecha.

Cuando se produjo este movimiento realmente Si bien la llegada de Ronaldinho comenzó a ponerse en boca de todos en estas últimas horas, el equipo italiano oficializó el fichaje hace casi dos meses en Miami. En su primera presentación, el brasileño dijo: “El fútbol siempre ha sido alegría para mí y estoy emocionado de llevar ese espíritu al Ravenna. ¡Que empiece la magia!”, sentenció.

Como muestra de la enorme expectativa generada, la camiseta del ganador del Balón de Oro 2005 se puso a la venta por primera vez el 23 de junio y se agotó de inmediato. Este jueves, en coincidencia con su presentación oficial, el club lanzó una nueva tanda que duró apenas unos minutos disponible. La casaca tiene un valor aproximado de u$s 150, mientras que la gorra blanca con la que posó en las fotos oficiales cuesta unos u$s 32. La nueva camiseta que utilizará Ronaldinho. Ravenna Por otro lado, el Ravenna tiene acordado con “Rony” que podrá jugar en la Serie C, pero todavía no confirmaron cuándo. El primer partido de la temporada en la que estará disponible el futbolista será el próximo lunes 24 de agosto a las 16 horas, en lo que será el debut del equipo en la tercera división italiana.