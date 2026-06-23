Mundial 2026: el "Kun" Agüero chocó en Dallas y se llevó un susto + Agregar ámbito en









El exfutbolista tuvo un accidente de tránsito horas antes del partido de la Selección Argentina y luego contó detalles.

Mundial 2026: el "Kun" Agüero chocó en Dallas y se llevó un susto

Sergio “Kun” Agüero tuvo un susto por un accidente vial cuando se dirigía al estadio de Dallas para hacer la cobertura de la Selección argentina contra Austria en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. “Fue un choque simple”, explicó el exfutbolista.

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Según revelaron en LAM, el ahora comentarista de ESPN estaba a bordo de un vehículo de la FIFA, una hora y media antes de la transmisión y “casi no llegan por este choque”, explicó Pepe Ochoa en el ciclo emitido en América.

“Le mandaron un auto de la FIFA, él estaba con su séquito de gente, sus asistentes, porque él trabaja para ESPN, y por el freno del auto de adelante, medio así, intempestivo, chocaron”, agregó sobre lo sucedido.

Consultado por el panelista, el "Kun" le explicó: “Chocamos, chocó el auto de la FIFA, pero antes del partido me estaban llevando, casi llego tarde, fue un choque muy simple”. Además, Ochoa aclaró que él no estaba al frente del volante, sino que manejaba un chofer y que todo ocurrió a las 10 de la mañana, hora de Estados Unidos.

“Fue un choque muy light, por suerte no pasó a mayores”, le respondió el exdelantero de la Selección argentina para llevar tranquilidad.

El insólito pedido del "Kun" Agüero por la Selección Argentina Durante la emisión, que estuvo encabezada por el conductor Sebastián "Pollo" Vignolo y que contó con la prestigiosa participación de Marcelo Gallardo y Carlos Tevez como comentaristas, el Kun se descolgó con una propuesta que descolocó por completo a sus compañeros de mesa. Fiel a su estilo descontracturado pero con declaraciones que rápidamente escalaron en las redes sociales, Agüero planteó que el país debería detener completamente sus actividades cada vez que el conjunto albiceleste dispute un encuentro mundialista. "¿Están de acuerdo que cada vez, en los Mundiales, cuando juega Argentina tiene que haber paro? Para mí. Si ponemos cada paro boludo, no podemos poner... Juega Argentina, viejo", lanzó el exdelantero sin filtro.