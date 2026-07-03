Irán prepara un fuerte operativo de seguridad para despedir a Alí Jameneí en el mayor funeral de la historia del país

El máximo líder será trasladado durante varios días por diversas ciudades. El régimen islámico organizó un amplio operativo para facilitar la llegada de los asistentes, con transporte y alojamiento.

Irán inició este viernes los preparativos finales para los funerales de Estado del líder supremo Alí Jameneí , con la llegada de su féretro a la Gran Mosala del Imán Jomeini de Teherán. Así, desde el sábado comenzará una despedida de tres días de ceremonias oficiales para las que las autoridades esperan entre 15 y 20 millones de asistentes solo en la capital. El líder fue sucedido por su hijo Mojatba luego de ser asesinado en un ataque en conjunto de EEUU e Israel , que derivó en la guerra iniciada en febrero.

El cuerpo de Jameneí, colocado en un ataúd cubierto con la bandera iraní, llegó al complejo religioso y cultural donde se celebrará el funeral de Estado. El recinto exhibe grandes retratos del Ayatolá, banderas negras en señal de luto y banderas rojas, símbolo del martirio y la venganza.

Las ceremonias, previstas inicialmente para marzo, quedaron aplazadas por el conflicto armado entre Irán, EEUU e Israel . Ahora se extenderán durante varios días con actos en Teherán , Qom , Mashhad e Irak , antes del entierro definitivo.

La agencia Reuters, por su parte, señaló que el régimen organizó un amplio operativo para facilitar la llegada de los asistentes, con transporte, alojamiento y alimentos para quienes llegan desde distintos puntos del país.

En la entrada de la Gran Mosala, obreros y equipos de emergencia completaron los preparativos bajo altas temperaturas. Algunos asistentes comenzarán a acercarse desde este viernes por la noche para esperar la apertura de las puertas prevista para las 06:00 del sábado.

El régimen organizó un amplio operativo para facilitar la llegada de los asistentes, con transporte, alojamiento y alimentos.

Tras las ceremonias iniciales, un cortejo recorrerá las calles de Teherán con el féretro antes de continuar hacia Qom. Posteriormente, los restos viajarán a las ciudades santas iraquíes de Najaf y Kerbala, donde también se celebrarán homenajes, para concluir el recorrido en Mashhad, ciudad natal del líder, donde será enterrado el 9 de julio junto al santuario del imán Reza.

Junto al féretro de Jameneí también estarán los de varios familiares fallecidos durante el ataque del 28 de febrero, entre ellos una hija, un yerno, una nuera y una nieta. Las ceremonias contarán con la presencia de representantes de una treintena de países. Entre los asistentes previstos figuran el expresidente ruso Dmitri Medvédev, el primer ministro paquistaní Shebaz Sharif y el dirigente parlamentario chino He Wei.

En la entrada de la Gran Mosala, obreros y equipos de emergencia completaron los preparativos bajo altas temperaturas. @MundoEConflicto

La presencia del nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, no fue confirmada oficialmente. El hijo del fallecido Ayatolá asumió el cargo a comienzos de marzo tras la muerte de su padre, tras sufrir heridas durante el ataque contra la residencia familiar y desde entonces solo difundió mensajes escritos.

En distintos puntos de Teherán aparecieron carteles con imágenes de Mojtaba junto al retrato de su padre y un puño levantado, símbolo de la revolución islámica. Mientras, el dispositivo de seguridad se reforzó en toda la capital a la par del cierre de grandes sectores para permitir al tránsito vehicular, mientras abundan los controles policiales y militares.

Irán y EEUU concluyeron la ronda de negociaciones sin avances sobre el programa nuclear de Teherán

Irán y Estados Unidos cerraron este miércoles una nueva ronda de conversaciones indirectas en Doha, Qatar, sin señales de un avance hacia un acuerdo de largo plazo. Las negociaciones se concentraron en aspectos contemplados en el entendimiento provisional alcanzado dos semanas atrás, mientras que el programa nuclear iraní, uno de los principales focos de tensión entre ambos países, quedó fuera de la agenda.

En este último contacto, las delegaciones dedicaron dos días a discutir el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz y el desbloqueo de fondos iraníes, dos de los puntos incluidos en el memorándum que puso fin a la guerra en junio. La próxima ronda de negociaciones se celebrará después de los funerales del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, previstos para el 9 de julio, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar.

Desde Doha, la cancillería qatarí aseguró que el encuentro dejó "avances positivos" sobre la implementación del acuerdo alcanzado tras la cumbre de Suiza y afirmó que las conversaciones se apoyaron en los compromisos ya asumidos por ambas partes.