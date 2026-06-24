Mundial 2026: la FIFA confirmó al rumano István Kovács como árbitro para el partido entre Argentina y Jordania en el cierre del Grupo J

Con experiencia en finales de la Champions League, la Europa League y la Conference League, el árbitro rumano dirigirá a la Selección en un partido clave para definir el liderazgo del Grupo J.

El experimentado árbitro rumano, considerado uno de los mejores del continente europeo, fue designado para el partido que definirá la posición final de Argentina en el Grupo J.

La FIFA confirmó que el rumano István Kovács será el árbitro del encuentro entre la Selección argentina y Jordania , correspondiente a la última fecha del Grupo J del Mundial 2026 . El partido se disputará este sábado en Dallas y definirá la posición final del equipo de Lionel Scaloni antes del inicio de la fase eliminatoria.

Kovács estará acompañado por sus compatriotas Mihai Marica y Ferencz Tunyogi como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será el costarricense Juan Gabriel Calderón . La designación forma parte del anuncio oficial realizado por la FIFA para los encuentros de la tercera fecha de la fase de grupos.

El árbitro rumano llega con un antecedente muy particular. Días atrás fue elegido para impartir justicia en el encuentro entre Japón y Túnez, que pasó a la historia por convertirse en el partido número 1.000 de los Mundiales desde la creación del torneo en 1930. Para esa ocasión, la FIFA le entregó un uniforme especial con detalles dorados y un parche conmemorativo diseñado exclusivamente para ese acontecimiento.

El juez europeo fue distinguido recientemente por la FIFA al conducir el encuentro número 1.000 de la historia de las Copas del Mundo y ahora tendrá a su cargo el cruce entre Argentina y Jordania.

La elección de Kovács no fue casual. El presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina , explicó que el rumano fue seleccionado por su nivel y experiencia internacional, más allá del carácter simbólico de aquel compromiso histórico. El europeo, de 41 años, es considerado uno de los jueces más destacados del continente y ya dirigió finales de las tres principales competiciones de clubes de la UEFA: la Conference League, la Europa League y la Champions League.

Ahora tendrá una nueva prueba de alto perfil con la Selección argentina. El conjunto de Scaloni buscará cerrar la fase de grupos con una victoria ante Jordania para asegurarse el primer lugar de la zona y llegar con impulso a los 16avos de final, en un encuentro que contará con uno de los árbitros de mayor prestigio del fútbol europeo.

Mundial 2026: cómo es el Dallas Stadium donde Argentina jugará con Jordania

El recinto se encuentra en Arlington, dentro del corredor Dallas–Fort Worth, con una capacidad de 80.000 espectadores y la capacidad de expandirlo a 94.000. Fue inaugurado en 2009 y es la casa de los Dallas Cowboys que compiten en la NFL, aunque también es utilizado para otros deportes y eventos musicales.

ATT_economic-1 Dallas Stadium Una vista panorámica del Dallas Stadium, donde jugará la selección argentina en Texas.

Para esta Copa del Mundo se realizó una inversión de u$s350 millones en remodelaciones tecnológicas y de infraestructura necesarias para cumplir con los estándares de la FIFA. Además de los dos encuentros de Argentina, albergará otros siete partidos del Mundial, incluido un cruce de semifinales, convirtiéndose en una de las sedes con más enfrentamientos en esta edición.

Apenas fue inaugurado, su nombre era Cowboys Stadium. En 2013 el club anunció que le cedía los derechos del nombre a AT&T (American Telephone and Telegraph Company, por sus siglas en inglés, Compañía Americana de Teléfono y Telégrafo), la tercera empresa de telecomunicaciones más grande del mundo. Sin embargo, en esta competencia llevará el nombre de Dallas Stadium.