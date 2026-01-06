Los dos jugadores de la Selección argentina que tiene en la mira el Real Madrid para mitad de año + Seguir en









El gigante del fútbol europeo tiene en carpeta a dos figuras de la Selección argentina de cara al próximo mercado de pases, tras la Copa del Mundo.

El Real Madrid es insaciable y siempre busca tener a la élite del fútbol mundial. Tras las salidas de dos históricos como Toni Kroos y Luka Modric, el club español busca un crack en la mitad de cancha y por ello mira con atención a la Selección argentina.

De cara al próximo mercado de pases, que será más extenso por la realización del Mundial, el diario AS anticipó que el "Merengue" tiene en carpeta a Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, dos pilares del seleccionado campeón del mundo.

Enzo es decisivo en el Chelsea y uno de los capitanes del conjunto de Stanford Bridge. Por otra parte, Mac Allister, volante del Liverpool y figura en el equipo que ganó la Premier League.

En ambos casos, la institución que dirige Florentino Pérez debería desembolsar una gran suma de dinero. Por caso, Fernández tiene una cláusula de salida de unos 250 millones de euros (llegó a cambio de 120 millones en 2023).

En la carpeta del Real Madrid también aparece una figura del Paris Saint-Germain ganador del "sextete": el volante central Vitinha.