El jugador de la Selección argentina que se irá del Atlético Madrid y volvería a Sudamerica

A pocos meses de su llegada al Atlético de Madrid, el mediocampista argentino podría cambiar de rumbo ante la escasa continuidad en el equipo de Simeone. Un grande de Brasil hizo una oferta por él.

De manera inesperada, el ciclo de Thiago Almada en el Atlético Madrid podría terminarse de forma abrupta. A pocos meses de su llegada, el volante ofensivo de la Selección argentina juega poco y podría irse en este mercado de pases.

En ese escenario, Palmeiras dio un paso al frente y aparece como el club que más avanzó para quedarse con el futbolista campeón del mundo y de América con el conjunto nacional.

El último subcampeón de la Copa Libertadores presentó una oferta formal para adquirir el 50% del pase de Almada, valuado en 20 millones de euros, una cifra que en el entorno del Atlético consideran aceptable.

image Almada no logró consolidarse en el equipo madrileño y su participación fue limitada por decisiones técnicas y algunas molestias físicas. En la temporada 2025/26, el mediocampista disputó 16 partidos oficiales, con 587 minutos en cancha, dos goles y una asistencia, números que reflejan un rol secundario dentro del plantel.

Con la Selección Argentina como prioridad, el jugador entiende que necesita mayor continuidad para mantenerse competitivo de cara al Mundial 2026.

Cabe recordar que Thiago Almada ya tuvo un breve y exitoso paso por el fútbol de Brasil: con el Botafogo ganó la Copa Libertadores y el Brasileirao en 2024.