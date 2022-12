Las más increíbles predicciones para la final del domingo

2. La camiseta celeste y blanca

Otra ola de euforia nació cuando se oficializó la indumentaria que tendrán los dos contendientes de la final del domingo. Argentina entrará a la cancha con la camiseta celeste y blanca, con pantalones negros, igual que en los partidos decisivos de 1978 (ante Holanda) y en 1986 (ante Alemania Federal). Las dos finales que perdió desde el día en que Maradona levantó la Copa -1990 y 2014- la selección argentina salió al campo con camiseta azul (mismo color que usará el rival de este domingo en el estadio Lusail).

3. El meme de la calculadora

Una cuenta muy simple: cuánto da 2022, el año de este Mundial, dividido 1986, la última conquista argentina. El resultado desató una ola de posteos eufóricos: 1,01812. ¿Cómo lo interpretaron? Que Argentina gana 1-0 el 18/12 (la fecha de la final). Por si acaso, otra vez, el mensaje viralizado siempre incluye el “anulo mufa”.

4. Los mensajes esotéricos de Maradona

Diego no podía estar afuera. Se viralizó el video de una entrevista televisiva de 2004 del Diez en el programa Mar de Fondo (TyC Sports), conducido por Alejandro Fantino. En esa imagen, se ve un zócalo con la siguiente expresión: “Nuestro regalo de fin de año”. Detrás del futbolista, se ve un cuadro que dice “18 DIC”, la fecha en la que se disputará la final de la actual Copa del Mundo.

5. Los goles de Messi

Ante Croacia, hubo algunos que cruzaban los dedos para que Messi no marcara más goles. Al menos no él. Todo por volver a la comparación con 1986: aquel año Maradona había marcado 5 goles en el momento de llegar a la final, los mismos que tiene hasta el momento Messi en Qatar. Otra coincidencia cumplida. Nadie se molestará si el empate se rompe en la final: Diego no marcó en el partido decisivo de 86.