Scaloni sobre Lo Celso: "Futbolísticamente es irremplazable"

"No voy a llevar a ningún jugador que esté tocado y no se encuentre disponible ya para el primer partido del Mundial", confió el técnico, Lionel Scaloni, en las últimas horas, mientras que desde España siguieron llegando malas noticias respecto de Lo Celso, "un futbolista que en su puesto no tiene reemplazante en la Selección", avisó el propio entrenador.

A partir de ello es que los próximos pasos para la recuperación del volante de Villarreal, de España, cuyo pase es propiedad del Tottenham Hotspur, serán decisivos porque el jugador no quiere operarse, todo lo contrario a lo que opinaría el cuerpo técnico del club inglés.

Es que el desgarro inicial que parecía no revestir otra consecuencia que las tres semanas de recuperación, o un poco menos, que suele demandar ese tipo de lesiones, luego derivó en versiones de un desprendimiento en la inserción del músculo en el bíceps femoral de la pierna derecha del que todavía no se sabe fehacientemente si es parcial o total .

Pese a que ese diagnóstico inicial necesita de algún otro estudio para determinar finalmente el grado exacto de gravedad de la lesión, Lo Celso ya avisó que no pretende otra cosa que realizar un tratamiento de rehabilitación como última, y única opción a la que se aferra para llegar al Mundial.

Scaloni ya habló con él y le adelantó que lo que más le importa es su salud y que no va a arriesgar a ningún futbolista en ese sentido. "En cantidad de jugadores Lo Celso puede ser reemplazado, pero por su característica de volante zurdo no hay otro otro jugador que pueda ocupar su lugar", avisó el técnico, quien agregó en TyC Sports que ya tiene "29 o 30 candidatos para la lista final de 26".

Además y comparando el caso del ex Rosario Central con el del ex Instituto, de Córdoba, Paulo Dybala, el entrenador argentino indicó que también se mantiene "expectante" respecto del desgarro que también padece el oriundo de Laguna Larga en el bíceps femoral, aunque en su caso de la pierna izquierda.

El volante de Roma está realizando trabajos diarios de recuperación que le demandan unas cinco horas y ya lleva más de tres semanas desde que se lesionó, pero mañana será un día clave para su salud de cara al Mundial, ya que se realizará una resonancia magnética que determinará con exactitud como está la cicatriz del músculo desgarrado y en función de ello que distancia lo separa o lo acerca a Qatar.